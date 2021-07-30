В маленькой квартире всегда остро стоит вопрос грамотного хранения вещей, чтобы и пространство не загромождали, и всегда были под рукой. Даже в самом маленьком помещении можно разумно использовать каждый сантиметр площади.

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В этом помогут недорогие, но очень полезные мелочи. Вот несколько идей.

Многоуровневая вешалка

Такой аксессуар хорошо впишется в небольшие шкафы, куда трудно поместить много одежды. Такие вешалки достаточно прочны, чтобы выдержать 5-10 вещей одновременно, поэтому для большого количества футболок или рубашек – это идеальное решение.

Функциональный вешалка для футболок или рубашек

Функциональная вешалка для футболок или рубашек / Фото Amazon

Квадратные полки

На таких стильных полках можно хранить не только вещи, но и вазоны, книги или бакалею на кухне. А еще – конструкциями из таких полок можно зонировать пространство в комнате.

Квадратные полки

Квадратные полки / Фото Amazon

Место для сумок

Обладательницам большого количества сумок в маленькой квартире знакома эта проблема. Сумки обычно занимают много места и их неудобно хранить в шкафу. А в специальном органайзере они будут компактно висеть в одном месте.

Органайзер для сумок

Органайзер для сумок / Фото vugidno

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Вешалка для кепок

Если вы привыкли подбирать под каждый образ отдельную кепку, то приобретите себе такую лаконичную вешалку, который можно повесить в коридоре или на двери комнаты. Все ваши головные уборы будут под рукой.

Удобный вешалка для кепок

Удобная вешалка для кепок / Фото Amazon

Органайзер для украшений

Многочисленные цепочки, кольца, серьги и браслетики – в косметичке или коробочке это все богатство непременно запутается. В подвесном органайзере украшения больше не будут лежать в беспорядочной куче, их будет удобно каждый раз вынимать.

Лаконичный органайзер для украшений

Лаконичный органайзер для украшений / Фото Prom.ua

Коробки под кровать

Если в вашей постели нет встроенных выдвижных полок, их легко докупить. Там удобно отдельно хранить постельное белье, покрывала или одеяла, которые вам не нужны летом.

Тканевые коробки под кровать

Тканевые коробки под кровать / Фото Amazon

Подвесной гамак

Небанальное решение для кухни, ванной комнаты или детской. Такие небольшие гамаки можно вешать под полкой или в углу комнаты, чтобы хранить там полотенца, фрукты или мелкие игрушки ребенка, которые постоянно валяются под ногами.

Маленький подвесной гамак

Маленький подвесной гамак / Фото etsy Bean Daikon

Органайзер в ванну

До сих пор держите десятки средств для тела, волос и лица на краю ванной, создавая беспорядок в комнате? Вам пригодится стильный подвесной органайзер из ткани, который можно повесить прямо над ванной. И никуда не надо будет тянуться.

Стильный органайзер для ванной

Стильный органайзер для ванной / Фото organize

Стойка-вешалка

Это вариант для тех, кто хочет всегда видеть все свои вещи, или просто не имеет шкафа. Деревянные, металлические или просто пластиковые – такие вешалки имеют кучу вариаций на любой вкус. Выглядит лаконично, а места занимает совсем немного.

Стойка для одежды

Стойка для одежды / Фото mebel-club

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Органайзер для белья

Это настоящее спасение для девушек, которые имеют много комплектов белья, носков и чулок. В нем все легко разложить по категориям и быстро находить нужную вещь утром – и никакого хаоса на полке.

Удобный органайзер для белья

Удобный органайзер для белья / Фото organize