Кім Чон Чжа сказала, що сподівається вивчити англійську, щоб спілкуватися зі своїми онуками у США. За повідомленнями, Кім є найстарішою людиною, яка склала цьогорічний іспит CSAT.

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Не могла вступити до коледжу раніше

Іспит, який склала жінка, може тривати до восьми годин та вважається одним із найскладніших у світі. Однокласниці із жіночої середньої школи Ільсунг аплодували та висловлювали свою підтримку.

Кім народилася в бідній сім'ї у Японії 1941 року. У родині було ще 7 дітей. Вона переїхала до Південної Кореї наприкінці японського колоніального правління. У неї так і не було можливості відвідувати школу, оскільки через п'ять років розпочалася Корейська війна.

Через своє фінансове становище навіть мріяла про вступ до коледжу. Але через роки, коли її власні діти виросли, вона нарешті знайшла час для навчання. Вона вступила до жіночої середньої школи Ільсунг п'ять років тому і не пропустила жодного уроку.