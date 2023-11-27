Саманта працювала у сфері маркетингу у Нью-Йорку. Однак одного дня жінка вирішила кардинально змінити своє життя.

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Як подорожувати, коли роботи немає

За 5 років жінка відвідала 23 країни. При цьому на поїздки потрібні гроші, то ж Саманта підпрацьовує, аби оплачувати їх. Наприклад, жінка займається наглядом за домашніми тваринами та волонтерить у гуртожитках і продає намети через інтернет.

Під час нашої першої великої подорожі ми забронювали квитки до Ісландії, Парижу, Афін та Таїланду без зворотного квитка. Діставшись до Таїланду, ми провели додаткові дослідження, а також з'їздили до Куала-Лумпуру, Балі та Сінгапуру, перш ніж вирушити назад до Штатів,

– розповіла жінка.

Саманта поділилася власними порадами дешевого та ефективного відпочинку. Насамперед вона радить ретельно опановувати свій маршрут, аби знайти дешеве житло, оскільки пошук за день-два може надто вдарити по гаманцю.

Також суттєво зекономити і не зіпсувати якість відпочинку можна за допомогою купівлі квитків на громадський транспорт в режимі онлайн – на сайтах, де здійснюється продаж, можуть бути чималі знижки, бонуси та акції. Таким чином чимало міст приваблюють туристів, то ж варто цим скористатися.