Блогерку створили за допомогою штучного інтелекту. Хто це зробив та навіщо, а також, як такі “несправжні” інфлюенсери змінюють світ реклами, розповідаємо далі.

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Як виглядає інфлюенсерка від штучного інтелекту

Айтана Лопес – життєрадісна 25-річна модель з рожевим волоссям. Дівчина зібрала величезну кількість прихильників в інстаграм завдяки своїй приголомшливій зовнішності. Однак є нюанс: у реальному житті її не існує.

Насправді красуня – це бот, якого створив іспанський дизайнер Рубен Круз. Він використовує штучний інтелект, щоб допомогти анімованій моделі виглядати якомога реалістичніше. Завдяки шанувальникам Айтани, дизайнер зараз заробляє понад 10 тисяч доларів на місяць.

Ми зробили це, щоб заробляти на життя і не залежати від інших людей, які мають его, манії або тих, хто просто хоче заробити багато грошей, позуючи,

– пояснив Рубен Круз EuroNews.

Дизайнер-новатор є засновником модельного агентства штучного інтелекту The Clueless. Ідея створити Айтану прийшла до нього минулого літа після того, як він мав проблеми у роботі з реальними інфлюенсерами.

Тепер команда агентства ретельно стежить за Айтаною та її життям за допомогою Photoshop. Вони вирішують, що вона робитиме, куди піде та який контент публікуватиме. Усе це відбувається без клопотів роботи з реальними блогерами.

Творці моделі розповідають її історію за допомогою контенту, оскільки Айтана не є реальною людиною.

Люди стежать за життями, а не за картинками. Я багато думав про Айтану. Ми створили її на основі того, що найбільше подобається суспільству. Ми думали про смаки, хобі та ніші, які були в тренді останніми роками,

– розповідає Рубен Круз.

Відтак Айтана є фітнес-інфлюенсеркою та геймеркою з Барселони. Вона навіть має свій знак зодіаку – Скорпіон.

Модель зібрала в інстаграмі 140 тисячі підписників. Рубен Круз і його команда оцінює рекламу з її зображенням у тисячу доларів.

Шанувальники також віддають гроші за гарячі зображення Айтани на платформі Fanvue. Це аналог OnlyFans, який має низку профілів із моделями, створеними штучним інтелектом.

Цікаво що, дівчина виглядає настільки реалістично, що деякі знаменитості пишуть їй, не підозрюючи, що Айтана створена комп’ютером.

Одного разу відомий латиноамериканський актор надіслав їй повідомлення, щоб запросити на побачення. Він навіть не підозрював, що Айтани не існує,

– поділився Рубен Круз.

Через величезний успіх моделі дизайнер створив другу блогерку – Майю. Її називають "трохи більш сором’язливою" за Айтану.

Крім того, команда Рубена Круза отримала безліч запитів від брендів, які хочуть мати своїх моделей, створених штучним інтелектом.

Вони хочуть мати образ, який не буде реальною людиною і представлятиме цінності бренду. Це допоможе уникнути проблем у роботі, якщо брендам доведеться когось звільнити або вони більше не зможуть на тих людей розраховувати,

– каже Рубен Круз.

Він також додає, що компанії прагнуть скоротити витрати, працюючи з моделями, створеними штучним інтелектом, а не з реальними інфлюенсерами як Кім Кардашьян або тіктокерка Алікс Ерл, які беруть чималі гроші за свою роботу.

В агенції Круза вважають, що їхня стратегія оцифрування може знизити ринкові ціни та надати невеликим компаніям можливість створювати рекламні кампанії, які вони інакше не змогли б собі дозволити.

Водночас The Clueless намагаються створювати своїх моделей відповідно до сучасних норм краси, які критикують за пропаганду нереалістичних стандартів фігури та гіперсексуалізацію жінок. Однак Рубен Круз стверджує, що це необхідно для успіху моделей.

Якщо ми не будемо дотримуватися цієї естетики, бренди не будуть зацікавлені,

– зауважує дизайнер.

Він вважає, що для того, щоб змінити систему, потрібно змінити бачення брендів. Адже світ загалом є сексуалізованим.