Що сталося у житті жінки, як їй вдалося скинути понад 140 кілограмів ваги та як Джесіка виглядає зараз, розповідаємо далі. Це історія дивовижного перевтілення.

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Як виглядає жінка, що схудла на понад 140 кілограмів

Маркетологиня з Австралії Джессіка Ферро була настільки важкою, що своєю вагою ламала меблі та непоміщалася в кріслі літака. Жінка важила близько 36 стоунів (понад 220 кілограмів) та страждала на ожиріння. Вона споживала понад 6500 калорій на день.

Однак після сильного потрясіння Джесіка замислилася про свій стиль життя та скинула трохи менше ніж 23 стоуни (близько 146 кілограмів). Жінка побачила, які у її батька стався смертельний серцевий напад. Вона з усіх сил намагалася зробити йому серцево-легеневу реанімацію, але через свою вагу не змогла впоратися. Саме цей жахливий момент став для неї поштовхом до трансформації.

Переживаючи, що її спіткає та сама доля, Джесіка розуміла, що їй потрібно кардинально змінювати своє життя. З вагою, яку вона мала при зрості 6 футів (орієнтовно 182 сантиметри), вона страждала від високого кров’яного тиску, проблем з диханням і постійних болів у спині та суглобах.

Перед тим, як почати худнути, Джессіка могла легко сама з’їсти дві великі піци й за годину знову зголодніти. Австралійка також зізналася, що “ненавиділа” своє тіло і боролася з тривогою та депресією.

Були незначні інциденти, які штовхали мене схуднення, як-от ламання меблів, коли мені казали, що я недостатньо хороша через мою вагу, не могли знайти одяг, який підходить, з мене глузували в літаках через те, що я не вміщаюся на місці,

– розповіла Джесіка.

Попри ці труднощі, саме втрата батька стала причиною зміни способу її життя.

Він помер від серцевого нападу на моїх очах. Я відчайдушно намагався повернути його до життя, коли він впав з ліжка, але перемістити 130 кілограмів ваги, а потім провести серцево-легеневу реанімацію, було надзвичайно важко. Я також була настільки непридатною для цього: спітніла і мала гіпервентиляцію, намагаючись наповнити татові груди повітрям, щоб оживити його. Асистент швидкої допомоги намагався заспокоїти мене та давав мені вказівки телефоном. Той день змінив мене назавжди,

– згадувала жінка.

Джессіка каже, що її батько не пив і не курив, не мав шкідливих звичок, "крім любові до їжі". Він все життя боровся з ожирінням. Вона вважає, що якби не його спосіб життя, тато був би досі живим.

Я поклялася, що зроблю все можливе, щоб бути найздоровішою та найкращою версією себе з цього моменту,

– додала австралійка.

Джессіка зробила операцію з шунтування шлунка. Вона зізнається, що це "не простий варіант". Після операції вона мала зробити ще одне втручання, щоб усунути шкіру, яка залишилася. Після цього жінка присвятила себе фітнесу та здоровому харчуванню.

Раніше я ховала їжу у своїй кімнаті, в шухлядах на роботі або їла дорогою додому перед вечерею. Я не здивуюся, якби моє споживання калорій тоді становило від 4500 до 6500 калорій на день. Тепер моя комфортна вага – 12,5 стоунів (приблизно 79 кілограмів). Мені знадобилося приблизно п’ять років, щоб досягти цього рівня,

– розповідає Джесіка.

На сьогодні вона скинула 23 стоуни (понад 220 кілограмів). Джессіка продемонструвала дивовижну втрату ваги та навіть поділилася, що бере участь у змаганнях з бодибілдингу. Жінка зізнається, що пишається тим, чого досягла. Їй подобається надихати інших, але вона також шкодує, що так довго чекала, щоб почати жити по-справжньому.