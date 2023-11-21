В дитинстві сестер однаково вдягала мама. Коли вони виросли, то вирішили не зраджувати традиції.

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Купують одяг по дві штуки

Щоразу, коли хтось із сестер іде за новим одягом, вона завжди купує дві штуки. Вони також розповіли, що кожного разу, коли вони кудись збираються разом, вони телефонують одна одній, щоб узгодити вбрання.



Традиція вдягатися однаково родом з дитинства / washingtonpost.com

Це не для того, щоб привернути увагу, нам просто подобається один і той самий одяг,

– сказала МакКвін.

МакКвін дуже схожі на жахливих сестер Грейді зі стрічки "Сяйво". Бабусі вирішили замовити костюми онлайн і одягнутися так на минулий Геловін.



Вони схожі на сестер Грейді / washingtonpost.com

Мало хто зможе відрізнити близнючок одна від одної. Їхній батько, за їхніми словами, ледве розрізняв своїх дочок. Єдина помітна фізична відмінність полягає в тому, що у МакКвін в оці є маленька коричнева цятка, а у Бріггс її немає.

Обидві сестри – вчительки охорони здоров'я та фізкультури, що вийшли на пенсію. Вони викладали у різних школах і щороку 1 квітня вони розігрували своїх учнів.

С'юзен приходила і починала викладати зі мною в класі. Ми були б у однакових костюмах. Учні просто кричали. Вони не могли в це повірити,

– пригадала МакКвін.

Сестри кажуть, що вони рідко мають різні думки щодо якогось приводу, однак коли таке все ж стається через 10 хвилин вони знову стають хорошими друзями.



Сестрам подобається однаковий одяг / washingtonpost.com

Сестри вірять, що мають те, що вони називають "подвійною телепатією", і кажуть, що часто думають і відчувають ті самі речі.

Їхня головна мета – стати джерелом радості для інших. За їхніми словами, світ ітак перебуває у "жахливій ситуації", тож вони хочуть підбадьорити людей.