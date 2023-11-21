Розповідаємо, чому подружжя прийняло рішення покинути цивілізацію, і як тепер виглядає їхнє життя у скромних умовах.

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Як виглядає життя пари в глушині

61-річний Джон Кернохан і його 44-річна дружина Фін познайомилися через інтернет у 2010 році. Вони закохалися один від одного, попри те, що жили на відстані понад 4 тисячі миль (понад 6 тисяч кілометрів) один від одного — у Маямі та Лондоні.

Пара одружилася у 2012 році та стала жити разом. Уродженка Таїланду Фін більш частину свого життя мешкала на вузькому човні або на горищі, займалася кемпінгом, тому їй було некомфортно перебувати у просторому будинку в Маямі.

Коли я зустріла Джона, я вже знала, як хочу прожити своє життя, і переконати його було не так вже й важко,

– розповідає Фін.

Вона надихнула свого чоловіка продати дім у Маямі та перебратися до невеликої хижки, площею 304 квадратних фути (близько 28 метрів квадратних), в Джорджії.

Ми продали майже все наше майно, яке було у Маямі та Лондоні, і купили свій перший "сарай". Фін хотіла, щоб ми разом побудували наш власний дім,

– поділився Джон.

Подружжя витратило близько 6 тисяч доларів, щоб облаштувати помешкання. Вони створили ванну кімнату, яка функціонує як оранжерея, і організували кухню на відкритому повітрі зі ставком.

Пара об'єднала ванну та оранжерею / Фото Fin Kernohan / SWNS

Коли ми тільки починали жити у цьому будиночку, приблизно через шість місяців, я думав, що ми зробили помилку. Нам ніколи не було достатньо місця. Але через 12 років моя думка змінилася — мені подобається маленький простір і я не можу уявити своє життя по-іншому,

– зізнається Джон.

Подружжя також використовує біогазову систему, створюючи газ для приготування їжі з не компостувальних відходів, до прикладу, залишків м’яса.

Оскільки Джон був мисливцем, він завжди був у лісі. Я знала, що йому таке життя сподобається. Якби він цього не зробив, йому б довелося! Коли у мене є бачення, ти зі мною або йдеш геть!,

– жартує Фін.

З часом, все більше захоплюючись таким життям, пара розширила свою земельну ділянку до 16 акрів (понад 6 гектарів). Вони також витратили 83 тисячі доларів на добудову додаткових конструкцій, таких як каюти, куполи, крихітні будиночки та юрти. Їх вони здають в оренду на Airbnb. Подружжя стверджує, що заробляє на цьому від 3 до 5 тисяч доларів на місяць. Це їхнє основне джерело доходу.

Джон та Фін також проводять невеликі домашні фестивалі на своїй території, збираючи однодумців для семінарів і соціальних заходів.

Подружжя щасливе, що обрало такий стиль життя / Фото Fin Kernohan / SWNS

Кожного ранку, коли я встаю, я кажу: "Чоловіче, я живу у мрії — ось як я собі уявляла, що проживу своє життя",

– каже Фін.

Пара переконана, що "можна жити поза електромережею" та ні в чому собі не відмовляти.