Алексіс та Стівен Насіменто у 2019 році вирішили втілити свою мрію – провести життя у подорожах. тому вони продали усе своє майно і за 78 тисяч доларів придбали шелтер Flying Cloud 2017.

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Як зараз живе родина

Спершу сім'я жила у фургоні, але згодом вирішила придбати будиночок на колесах, який за допомогою вантажівки буксирують з місця на місце.

Ми хотіли відокремити наш житловий простір від транспортного засобу, щоб мати трохи більше гнучкості,

– розповів Стівен Насіменто.

Зараз родина живе у місті Баха в штаті Каліфорнія на узбережжі океану, то ж з вікон їхнього будинку на колесах відкривається чудовий краєвид.

Як родина Насіменто живе у будинку на колесах: дивіться відео

До слова, про будиночок. Він обладнаний усім необхідним для житла – спальнями з місцями для сну для всіх членів сім'ї та домашніх тварин, кухнею та санвузлом, а також холодильником, морозильною камерою та навіть коморою.

Алексіс працює на дистанційній роботі, а Стівен відповідає за всі питання, пов'язані з їхнім побутом та комфортним життям, а також подорожами.