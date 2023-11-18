Пасажири вечеряли устрицями, лососем, пюре з пастернаку і пудингом "Вікторія". Окрім цієї страви, на десерт можна було замовити абрикосовий пиріг, фісташки та морозиво.

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Одне меню збереглося

Щодо пудингу, то його готують із змішування борошна, яєць, варення, бренді, яблук, вишні, цедри, цукру та спецій.

Основними стравами, які подавали пасажирам 11 квітня 1912 року, були устриці, лосось, філе з яловичини та птиця, подана з картоплею, рисом та пюре з пастернаку.

Меню придбав анонімний учасник аукціону під час продажу, організованого Henry Aldridge & Son, за 83 000 фунтів стерлінгів (3,7 мільйона гривень).

"Титанік" вирушив у свій перший рейс до Нью-Йорка з Саутгемптона на півдні Англії 10 квітня 1912 року. На борту було понад 2200 людей. Лише через кілька днів розкішний лайнер, який вважався непотоплюваним, зіткнувся з айсбергом і затонув. У цій трагедії загинули понад 1500 людей.

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