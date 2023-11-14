Палац, який прозвали "замком Рапунцель", очікує приголомшливий проєкт реставрації вартістю 24,5 мільйони фунтів стерлінгів. Будівлю пов'язують із королем Чарльзом III та з історією кохання принца Альберта і королеви Вікторії.

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Палац розгромили російські інвестори

Замок Райнхардсбрунн збудували у далекому 1085 році у містечку Фрідріхрода, яке входить до складу федеральної землі Тюрингія у Східній Німеччині.

У 2008 році за 9,8 мільйонів фунтів стерлінгів його купив російський інвестиційним консорціумом "Русінтех". Видання зазначає, що купівля була пов'язана з підозрами у відмиванні грошей, тож не дивно, що замок залишили напризволяще.



У 2018 замок купили росіяни / Фото Picture Alliance

У середині XIX століття його перетворив на неоготичний замок герцог Ернест I Саксен-Кобургський і Готський, який використовував його як літній будинок в англійському стилі. Герцог Ернест був батьком чоловіка королеви Вікторії I принца Альберта.

До початку 2000-х років у замку був готель. Після закриття готелю замок кілька років стояв порожній. У 2008 році замок купили інвестори з Росії, які заявили про плани знову відкрити тут елітний готель. Сума угоди та обставини продажу викликали у слідчих прокуратури Тюрингії підозру у відмиванні грошей.



У цьому замку могла розгортатися історія кохання / Фото Royal Collection Trust

Зараз замок занедбаний. У липні 2018 року місцева влада повернула замок у власність, щоб забезпечити його збереження.

Зараз будівля потребує інвестицій на суму до 35 мільйонів фунтів стерлінгів.