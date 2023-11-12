Магазин Елліота було відкрито 1902 року й остаточно закрито 1971 року після того, як Френк Елліот не захотів слідувати змінам із британською валютою. Водночас магазин вдалося зберегти у первісному вигляді аж до своєї смерті 1995 року.

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Магазин став музеєм

На фото видно, що в магазині досі збереглися бренди таких продуктів, як Guinness, Rowntree's і Princes Salmon. Зараз заклад є успішним музеєм, керованим Товариством захисту Тамара.



У магазині обладнали музей / SWNS

73-річний Джеррі Світс, який допомагає керувати музеєм разом з іншими волонтерами та опікунами, каже, що він дає "унікальний" погляд на життя у XX столітті. За його словами, він дає рідкісне уявлення про те, яким було життя у час, коли відбувалося так багато змін.



Цей магазин унікальний / SWNS

Цей будинок являє собою дивовижну частину соціальної історії. Він зберігає таємниці,

– сказав він.

Попри те, що магазин був зачинений, він десятиліттями зберігав у ньому запаси товарів у тому вигляді, в якому він перебуває зараз. Міська рада намагалася протягом багатьох років стягувати з нього плату за ведення бізнесу, але чоловік переміг їх у суді.



На прилавках багато товарів / SWNS

Деякі з них — справжні історичні скарби, які навіть не могли ідентифікувати, поки не досліджували їх.

За словами волонтерів, попри невеликі розміри музею, він піддався тій самій перевірці, що й великі музеї, як-от Музей Вікторії та Альберта в Лондоні.