Для цього потрібно придбати не лише книги. Тому 24 Канал зібрав для вас перелік необхідного, аби можливі блекаути не впливали на ваше дозвілля.

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Якщо ви полюбляєте електронні книги

Якщо ви надаєте перевагу читанню електронних книг, то для вас перелік необхідних покупок виглядатиме доволі скромно. Насамперед вам потрібно подбати про те, аби у вас був доступ до книг без інтернету. Для цього найкраще завантажити на свій смартфон спеціальні застосунки, в яких можна зберігати електронні книги та читати, коли немає інтернету.

Для того ж, аби користуватися смартфоном в умовах відсутності світла, вам необхідне павербанк. Та на випадок тривалих відключень світла не завадить придбати кілька паперових книг.

Якщо ви читаєте паперові книги

Якщо ж ви надаєте перевагу паперовим книгам, то насамперед варто придбати собі кілька книг, які ви читатимете, коли раптом зникне світло на тривалий час.

Наступним важливим моментом є світло, адже восени та взимку довгі ночі, то ж без джерела світла читати неможливо. Варіантів тут є кілька:

невеликі лампи із живленням від павербанка та/або від батарейок. Відповідно, також знадобиться павербанк чи запасні батарейки;

ліхтарики на батарейках;

свічки.

Гірлянди на батарейках не дають достатньо світла для читання, якщо їх розвісити у кімнаті, однак якщо створити таку свого роду композицію на робоче місце, то світло може бути яскравішим. Проте до цього варіанту не рекомендовано вдаватися.