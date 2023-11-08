Агата Крісті – майстриня детективів, яка спочатку писала свої твори до самого кінця, а потім перечитувала та закручувала сюжет навколо персонажа, який від початку був найбільш неочікуваним варіантом для вбивці. Про три цікаві т небанальні історії з-під пера цієї авторки – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Для поціновувачів історії та детективів або чому варто прочитати книги Дена Брауна

"Вбивство Роджера Екройда"

Ця книга буквально порушує "договір між автором та читачем", однак про все по черзі. Ця історія починається зі смерті місіс Феррас, заможної вдови. Містяни переконані, що вона сама наклала на себе руки аж до моменту поки мертвим не знаходять Роджера Екройда – вдівця, який збирався з нею одружитися. Тоді у гру вступає легендарний бельгійський детектив Еркюль Пуаро.



"Вбивство Роджера Екройда" / Обкладинка із сайту "КнигарніЄ"

Під підозрою опиняється чи не все оточення жертв. Найбільше приводів вбити Екройда та Феррас нібито мав Ральф Пейтон – спадкоємиць вбитого, який має дуже багато боргів. Втім, у книгах Крісті все не буває так просто. Тільки наприкінці читач розуміє, наскільки близько він знайомий із вбивцею.

"Вбивство в Месопотамії"

Медсестра Емі Лезерен прибуває до Іраку на розкопки в Тель-Ярімджі. На прохання відомого археолога Еріка Лайднера вона стає доглядальницею його дружини. Кохана археолога справляє враження цілком здорової, а проте тривожної жінки, яка боїться найменшого шереху. Згодом вона помирає за дивних обставин.



"Вбивство в Месопотамії" / Обкладинка книги із сайту "КнигарніЄ"

Еркюль Пуаро, який проїздом опинився неподалік місця подій, вирішує допомогти в розслідуванні. На нього чекає складне завдання, адже кожен із підозрюваних має залізне алібі. Проте хтось точно виявиться винним….

"Чалий кінь"

За дивних обставин убито католицького священника. Найвагомішу зачіпку знаходять в черевику пастора. Нею виявляється папірець із кількома прізвищами, без жодних коментарів чи пояснень. Невдовзі поліція встановлює, що багато імен з цього переліку вже згадані в некрологах. Раптово з’являється свідок, який бачив убивцю, але підозрюваний виявляється калікою.



"Чалий кінь" Агати Крісті / Обкладинка книги із сайту "КнигарніЄ"

Тим часом серед людей ширяться чутки про трьох спадкових відьом з котеджу "Чалий кінь", які здатні насилати смерть. Та як це стосується вбивства священика? Це мають з'ясувати кримінальний інспектор Лежен й історик Марк Істербрук.