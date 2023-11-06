Більшість творів письменника отримали надзвичайно високу оцінку авдиторії. Про найкращі книги Дена Брауна та про їхню оцінку з боку української авдиторії читайте у матеріалі 24 Каналу.

Цікаво Загадки, головоломки, таємниці: добірка детективних книг, від яких неможливо відірватись

"Цифрова фортеця"

Цей роман став дебютним у кар'єрі Дена Брауна і побачив світ у 1998 році. Події книги розгортаються довкола американського Агенства з національної безпеки. Суботній ранок для співробітниці АНБ Сюзанни Флетчер розпочався не найкращим чином – її коханий Девід раптово вирушає у відрядження до Іспанії, а її саму викликають на роботу. Там вона дізнається, що її колишній колега створив незламний код, тобто "Цифрову фортецю", а це означає, що електронні листи користувачів за допомогою цього коду неможливо буде прочитати. Тобто це справжня знахідка для терористів та злочинців, адже їхні дані будуть недоступними для АНБ.

Уже в офісі Сюзанна дізнається, що її коханий вирушив до Іспанії за наказом її боса – заступника директора АНБ Стремора. І це неабияк тривожить жінку. Та як з'ясувалося, що і Девід, і Сюзанна опинилися у смертельній небезпеці – він у Іспанії, а вона – в офісі АНБ. Чи вдасться парі подолати всі труднощі, вберегти своє життя та знову зустрітися – відповіді на ці питання дасть вам книга.



"Цифрова фортеця" / Фото КСД

На сайті КСД читачі оцінили "Цифрову фортецю" у 4.2 з 5.

"Точка обману"

Рейчел Секстон опиняється у центрі політичної бурі у США. Вона – співробітниця військово-космічної розвідки США та забезпечує розвідувальною інформацією Білий дім та чинного американського президента. Проте наближаються вибори і головним конкурентом президента є сенатор Секстон – батько Рейчел. На тлі запеклої політичної кампанії НАСА робить шокуюче відкриття – на Північному полюсі в льодовику науковці знайшли метеорит з ознаками позаземного життя. Для того, аби переконатися у правдивості відкриття, президент просить кількох незалежних експертів, у тому числі й доньку свого головного конкурента, вирушити на місце знахідки та підтвердити її автентичність, адже на кін не лише грандіозне відкриття, але й репутація НАСА і самого президента.

Та із самим відкриттям щось не так і кожен, хто починає щось підозрювати – гине. Тому Рейчел та іншим незалежним експертам загрожує смерть, від якої ті відчайдушно намагаються втекти.

Чому комусь вигідно, аби жодних сумнівів у відкритті не було та що насправді знайшли на Північному полюсі? Чи причетний до вбивств американський президент та чому світ Рейчел перевернеться з ніг на голову, коли вона зрозуміє, хто за всім стоїть – про все Ден Браун майстерно розповів на сторінках свого роману.



"Точка обману" / Фото КСД

Цій книзі читачі КСД дали оцінку 5/5.

"Янголи і демони"

Відомого американського професора Роберта Ленґдона терміново викликають до Швейцарії, аби дослідити знак на тілі жорстоко вбитого фізика – співробітника ЦЕРНу. Ба більше, з'ясовується, що вбивця викрав нову розробку організації – антиматерію. Ця речовина могла стати потужним енергоносієм, однак якщо акумулятор контейнера розрядиться – може перетворитися на надпотужну вибухівку. Відомо лише одне – за вбивством стоять давні вороги церкви – ілюмінати. Про це свідчить знак на грудях убитого фізика.

Тим часом у Ватикані готуються до виборів нового Папи Римського після смерті та похорону попереднього понтифіка. Напередодні конклаву зникають 4 фаворити на папський престол. Викрадач надсилає відео з погрозою стратити кожного з кардиналів публічно, починаючи з 20:00 щогодини, а опівночі вибухне антиматерія, яка знищить весь Ватикан і частину Риму за давні гріхи церкви.

Чи вдасться Ленґдону знайти вбивцю та врятували кардиналів і яких демонів приховують стіни Ватикану – усе це Ден Браун розкриває на сторінках роману.



"Янголи і демони" / Фото КСД

Цій книзі читачі дали оцінку 5/5.

"Код да Вінчі"

Уже знайомий нам професор Ленґдон прибув до Парижа, аби прочитати свою лекцію, однак вченого викликають до Лувру, де знайшли тіло вбитого директора музею Жака Соньєра. Як з'ясувалося, поліція підозрює у вбивстві саме Ленґдона, бо перед смертю Соньєр залишив послання для друга-вченого на творах Леонардо да Вінчі.

Ленґдон та онука покійного Софі Неве вимушені втікати від переслідувань поліції, але вони водночас намагаються з'ясувати – хто ж убив директора Лувру. Ця таємниця виводить їх на таємну організацію "Пріорат Сіону", яка береже найбільшу таємницю християнства. Однак на цю таємницю полює загадковий Учитель та організація "Опус Деї".

Ленґдону та Неве судилось знайти вбивцю та розкрити особу Учителя. А разом із тим відкрити найбільшу таємницю в історії християнства, пов'язану із самим Ісусом Христом.



"Код да Вінчі" / Фото КСД

Цю книгу гостро розкритикувала церква, однак читачі КСД дали їй оцінку 5/5.

"Втрачений символ"

І знову Роберт Ленґдон, і знову лекція, але цього разу в Капітолії. Туди професора запросив його друг, масон Пітер Соломон. Крім того, Соломон просить Ленґдона принести пакунок, який той йому довірив на зберігання кількома роками раніше.

Однак приїхавши до Капітолію Ленґдон чує крики. Прибігши на місце він жахнувся, адже в центрі зали стояла відрубана рука і за перснем професор упізнав, що вона належить Соломону. Зловмисник вимагає від Ленґдона, аби той знайшов заховані у підземеллях Вашингтона 2 масонські піраміди, адже вони потрібні йому для того, аби завершити давно розпочату справу.



"Втрачений символ" / Фото КСД

Читачі КСД дали цьому роману оцінку 5/5.

"Інферно"

Професор Ленґдон приходить до тями у лікарняній палаті з пораненням голови і відсутністю спогадів за останні кілька днів, тому той факт, що він опритомнів у Флоренції неабияк шокував професора. Та тільки один шок минув, одразу ж настав наступний – хтось вперто намагається вбити професора. Утекти йому допомагає лікарка Сієна Брукс, яка стає його напарницею і їм разом доводиться втікати від переслідувачів та з'ясувати, яким чином Ленґдон опинився в Італії і що відбувалося впродовж останніх кількох днів.

Пошуки приводять обох до створеного мільярдером Цобрістом небезпечного вірусу, який от-от повинен розпилитися світом.

Чому Ленґдон опинився і Талії, хто полював на професора та чи вдасться йому допомогти приборкати вірус? А головне – що ж трапилося з професором за кілька днів до того, як він потрапив до лікарні – відповіді шукайте у книзі.



"Інферно" / Фото КСД

Читачі КСД оцінили цю книгу на 4,6/5

"Джерело"

Роберт Ленґдон прибуває до іспанського міста Більбао – його колишній студент Едмонд Кірш запросив свого улюбленого професора на презентацію власного сенсаційного відкриття, яке б мало перевернути уявлення людей про створення світу та походження людини. Однак презентація у музеї не відбулася – Едмонда Кірша вбивають, перш ніж він встиг презентувати сенсацію. А всі напрацювання науковця захищені паролем із 47 символів.

Тому Ленґдон та директорка музею Амбра Відаль, вона ж наречена іспанського принца, відправляються на пошуки останнього відкриття Кірша. Та і тут без переслідувань та інтриг не обійтися – не лише церковних, але й інтриг всередині королівської родини.

Чи вдасться Ленґдону показати відкриття Кірша світові та знайти того, хто вирішив перешкодити науковцю розповісти про свою знахідку?



"Джерело" / Фото КСД

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