Готель Рюгьон, який височіє над центром Пхеньяна в Північній Кореї, залишається недобудованим досі. Роботи розпочалися ще 35 років тому.

Дивіться також "Застиглий у часі" магазин не продав жодного товару за півстоліття: який він вигляд має зараз

3000 кімнат залишаються порожніми

Будівництво висотного готелю коштувало 1,6 мільярда фунтів стерлінгів.

Готель Рюгьон височіє над центром Пхеньяна, відкидаючи моторошну, майже інопланетну тінь на місто. Трикутна будівля ніби прямо з фантастичного фільму.



Вдалині видніється готель / Фото KTG

На сьогодні 3000 запланованих кімнат, які були побудовані, залишаються порожніми.

Проєкт зупинили 1992 року через економічну кризу, спричинену розпадом Радянського Союзу. Пізніше за справу взявся єгипетський підрядник — група Orascom. Саме тоді будівля, що затьмарює все навколо, отримала прізвисько "Готель долі".

Офіційні особи заявили, що готель відкриється у 2012 році, але потім цей термін було перенесено на 2013 рік. Для тих, хто знайомий з проєктом, не стало несподіванкою, що термін здачі готелю переносився знову і знову. Востаннє роботи над будівлею проводили 2018 року.

Сьогодні готель височіє над Пхеньяном як нагадування нерозсудливість і величезні витрати.