Їхні пригоди розпочалися ще у 2015 році, коли Джой вже було за 80. Дивовижну історію, яка доводить, що ніколи не пізно пробувати щось нове, – розповідаємо далі.

Читайте також Жінка перетворила зламаний трейлер 1975 року на дім своєї мрії: скільки їй це коштувало

"Мені доводиться постійно щипати себе, коли я дивлюся, як моя бабуся йде за Полярним колом"

Навіть після 90 життя може бути сповнене пригод та яскравих моментів. Це доводить 93-річна Джой Райан.

У 2015 році у неї та її онука Бреда виникла ідея: а що, якщо почати досліджували Сполучені Штати разом, відвідавши кожен національний парк? Звучить, як надскладне завдання, однак Джой та Бред не з тих, хто готовий здатися просто.

Виявилося, що бабуся Джой ніколи не була у горах. Тоді онук зрозумів, що першої їхньою зупинкою стане національний парк Грейт-Смокі-Маунтінс. Він розташований на кордоні Північної Кароліни та Теннессі.

Саме тоді, у віці 85 років, Джой Райан підкорила свою першу вершину. Відтоді минуло сім років, бабуся та онук проїхали разом понад 50 000 миль.

Вони відвідали парки на Алясці, Гаваях і Віргінських островах США. Тепер Джой та Бред зупиняються в готелях, однак вони почали свої подорожі з кемпінгу.

Мені доводиться постійно щипати себе, коли я дивлюся, як моя бабуся йде за Полярним колом, і коли я бачу, як вона сплавляється по білій воді,

– поділився Бред в інтерв'ю The Weather Channel.

Справді, бабуся з онуком побачили незліченну кількість місцевостей і видів тварин за ці роки. Вони пережили багато пригод, які суттєво зблизили їх.

Останньою точкою зі списку для них став національний парк Американське Самоа. Що ж чекати від сім'ї шукачів пригод далі? Бабуся Джой і Бред націлені на всі сім континентів!