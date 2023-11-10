Зараз вона живе у ньому, а, відтак, не платить за іпотеку чи оренду. Скільки коштувало зробити з трейлера красиву та придатну для життя оселю – розповідаємо в матеріалі.

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У скільки все обійшлося блогерці

"Спочатку я просто шукала земельну ділянку і не планувала купувати будинок", – написала під відео дівчина. Коли вона знайшла омріяну територію, то дізналася, що на ній залишився старий трейлер, який був непридатним для життя, тож його віддали даром.

Тоді жінка ще навіть не здогадувалася, що він виявиться для неї дуже коштовним. "Це заклало основу для життя моєї мрії, про потребу у якому я навіть не підозрювала", – поділилася вона.



На перетворення трейлера жінка витратила пів року / Скриншот з відео

Деякі люди розмірковують над тим "навіщо взагалі комусь витрачати всі ці гроші на трейлер". І у Віоли є цьому пояснення. Вона прожила в трейлерному будинку без орендної плати та іпотеки упродовж 18 місяців.

Якби мені довелося витратити ці гроші на оренду маленької однокімнатної квартири, я б уже заплатила понад 32 тисячі,

– зазначила дівчина.

У своєму відео вона розповіла, що весь процес ремонту й облаштування зайняв шість місяців наполегливої праці. Як зазначається, трейлер стояв ще з 1975 року.

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Зараз жінка живе гарно облаштованій оселі / Скриншот з відео

Загалом на трейлер мрії Віола Акзент витратила 5 544 долари, зекономивши на проживанні вже понад 26 тисяч. Зараз вона радіє, що своєчасно зробила правильне рішення.

Як жінка перетворила зруйнований трейлер у будинок мрії за пів року: дивіться відео