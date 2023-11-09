Кухня – кімната, де ми проводимо досить багато часу. Про те, як надати їй затишку та зробити комфортною за допомогою кольорів – читайте у тексті 24 Каналу.

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Що впливає на колір

Крім наших уподобань, є чинники, від яких залежить сприйняття кольорів і те, як вони виглядають. Це:

Площа приміщення;

Висота стелі;

Рівень освітленості;

Наявність і кількість вікон;

Сторона, куди виходять вікна;

Стильовий напрям;

Базовий предмет обстановки.

Чорно-біла кольорова гама

Білий та чорний – класичне поєднання. Світла кухня здається просторішою. Відповідні стилі для неї – мінімалізм, хай-тек, скандинавський та ін. Не потрібно боятися білих декорів: сучасні матеріали прості в догляді. Можна скомбінувати кілька відтінків білого – теплий і холодний.



Біла кухня – класика інтер'єру / Pexels

Для чорного потрібно більше простору та світла. Глянцеві декори поступово відходять у минуле, а ось глибокі матові – у тренді.

Зелені кольори

Зелений теж серед фаворитів, особливо кольори, які виглядають трохи вицвілими, ніби пильними. Кухню з вікнами на північ краще зробити насиченою (салатовою, лаймовою): так тут завжди буде весняна, свіжа атмосфера. Зелений у поєднанні з жовтим і червоним покращує апетит, а з коричневим – навпаки, притуплює відчуття голоду.

Червоний

Червона кухня – сміливе рішення, адже не кожен наважиться на такий ремонт. Рекомендують використовувати вишневий, гранатовий, малиновий відтінки. Вони експресивні, підходять для класичних, прованських і ретро інтер'єрів. Червоного краще уникати в маленьких приміщеннях: він буде нав'язливим і виснажливим.

Коричневий

Гармонійна комбінація кольорів для кухні – коричневий та інші натуральні відтінки. Найкраще він поєднуватиметься з бежевим і білим. Темний гарнітур потрібно збалансувати світлою підлогою та стінами, інакше інтер'єр вийде похмурим. Колір відмінно виглядає з будь-якою текстурою.



Коричневий колір теж добре виглядає / Pexels

Ягідні кольори

Забарвлення, що нагадує соковиті ягоди, сміливе та незвичайне. Органічні поєднання – це фіолетовий і бузковий разом із хакі, молочним, білим та чорним. Іноді їх розбавляють ніжними рожевими вкрапленнями.