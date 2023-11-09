Кухня – кімната, де ми проводимо досить багато часу. Про те, як надати їй затишку та зробити комфортною за допомогою кольорів – читайте у тексті 24 Каналу.
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Що впливає на колір
Крім наших уподобань, є чинники, від яких залежить сприйняття кольорів і те, як вони виглядають. Це:
- Площа приміщення;
- Висота стелі;
- Рівень освітленості;
- Наявність і кількість вікон;
- Сторона, куди виходять вікна;
- Стильовий напрям;
- Базовий предмет обстановки.
Чорно-біла кольорова гама
Білий та чорний – класичне поєднання. Світла кухня здається просторішою. Відповідні стилі для неї – мінімалізм, хай-тек, скандинавський та ін. Не потрібно боятися білих декорів: сучасні матеріали прості в догляді. Можна скомбінувати кілька відтінків білого – теплий і холодний.
Біла кухня – класика інтер'єру / Pexels
Для чорного потрібно більше простору та світла. Глянцеві декори поступово відходять у минуле, а ось глибокі матові – у тренді.
Зелені кольори
Зелений теж серед фаворитів, особливо кольори, які виглядають трохи вицвілими, ніби пильними. Кухню з вікнами на північ краще зробити насиченою (салатовою, лаймовою): так тут завжди буде весняна, свіжа атмосфера. Зелений у поєднанні з жовтим і червоним покращує апетит, а з коричневим – навпаки, притуплює відчуття голоду.
Червоний
Червона кухня – сміливе рішення, адже не кожен наважиться на такий ремонт. Рекомендують використовувати вишневий, гранатовий, малиновий відтінки. Вони експресивні, підходять для класичних, прованських і ретро інтер'єрів. Червоного краще уникати в маленьких приміщеннях: він буде нав'язливим і виснажливим.
Коричневий
Гармонійна комбінація кольорів для кухні – коричневий та інші натуральні відтінки. Найкраще він поєднуватиметься з бежевим і білим. Темний гарнітур потрібно збалансувати світлою підлогою та стінами, інакше інтер'єр вийде похмурим. Колір відмінно виглядає з будь-якою текстурою.
Коричневий колір теж добре виглядає / Pexels
Ягідні кольори
Забарвлення, що нагадує соковиті ягоди, сміливе та незвичайне. Органічні поєднання – це фіолетовий і бузковий разом із хакі, молочним, білим та чорним. Іноді їх розбавляють ніжними рожевими вкрапленнями.