95-річна бабуся спекла найбільше у світі Орео: фото печива-рекордсмена

Жителька Огайо вирішила масштабно відсвяткувати свій 95-річний ювілей. Разом з онуком вони створили справжнє гігантське печиво Орео. Проте це не єдина витівка кумедної парочки.

Американець Росс Сміт та його бабуся стверджують, що їм вдалось створити найбільше у світі печиво Орео вагою майже 80 кілограмів. Напередодні вони чули про попередній рекорд: Орео, яке важить 73 кілограми виготовили у Бахрейні.

Читайте також Італійці обирають українське: коньяки України відкрили новий експортний напрямок

Цього року жінці виповнюється 95 років, тож вони вирішили, що створити гігантське печиво на свято буде найкращим рішенням: "Ми дізнались про найбільше у світі Орео і вирішили, що зробимо ще більше і краще", – каже Росс Сміт. Зрештою, у них вийшло величезне печиво, яке у діаметрі має 1,2 метра.

Бабуся з онуком спекли величезне Орео / Скриншот з відео Росса Сміта

Скільки знадобилось продуктів

У відео, яке вони виклали на своїй сторінці в інстаграмі, бабуся розповідає, що для одного такого печива знадобилась величезна купа продуктів. До прикладу:

32 кілограми масла

90 яєць

11 кілограмів борошна

6,8 кілограма какао-порошка

11 кілограмів цукру

Випікати таке велике Орео цілим було просто неможливо. Тому після того, як шоколадна маса була готова, бабуся, онук та кілька помічників випікали окремі трикутні шматки печива, а тоді складали всі частини у два круги, змащували посередині кремом, а зверху наносили візерунки.

Маєте секретний рецепт страви, яка стає головною на усіх сімейних застіллях? Доберіть до неї вишукане вино від SHABO, що підкресліть її особливий смак. Обирайте вино за смаком в інтернет-магазині SHABO

Печиво випікали частинами / Скриншот з відео Росса Сміта

Бабусі допомогли спекти величезне Орео / Скриншот з відео WSYX

Сподіваюся, нам вдасться розправитись з цим печивом за кілька місяців... до того, як воно зіпсується,

– сміється жінка.

Повне відео можна подивитись тут: