95-річна бабуся спекла найбільше у світі Орео: фото печива-рекордсмена
Джерело:abc6
Жителька Огайо вирішила масштабно відсвяткувати свій 95-річний ювілей. Разом з онуком вони створили справжнє гігантське печиво Орео. Проте це не єдина витівка кумедної парочки.
Американець Росс Сміт та його бабуся стверджують, що їм вдалось створити найбільше у світі печиво Орео вагою майже 80 кілограмів. Напередодні вони чули про попередній рекорд: Орео, яке важить 73 кілограми виготовили у Бахрейні.
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Цього року жінці виповнюється 95 років, тож вони вирішили, що створити гігантське печиво на свято буде найкращим рішенням: "Ми дізнались про найбільше у світі Орео і вирішили, що зробимо ще більше і краще", – каже Росс Сміт. Зрештою, у них вийшло величезне печиво, яке у діаметрі має 1,2 метра.
Бабуся з онуком спекли величезне Орео / Скриншот з відео Росса Сміта
Скільки знадобилось продуктів
У відео, яке вони виклали на своїй сторінці в інстаграмі, бабуся розповідає, що для одного такого печива знадобилась величезна купа продуктів. До прикладу:
- 32 кілограми масла
- 90 яєць
- 11 кілограмів борошна
- 6,8 кілограма какао-порошка
- 11 кілограмів цукру
Випікати таке велике Орео цілим було просто неможливо. Тому після того, як шоколадна маса була готова, бабуся, онук та кілька помічників випікали окремі трикутні шматки печива, а тоді складали всі частини у два круги, змащували посередині кремом, а зверху наносили візерунки.Маєте секретний рецепт страви, яка стає головною на усіх сімейних застіллях? Доберіть до неї вишукане вино від SHABO, що підкресліть її особливий смак. Обирайте вино за смаком в інтернет-магазині SHABO
Печиво випікали частинами / Скриншот з відео Росса Сміта
Бабусі допомогли спекти величезне Орео / Скриншот з відео WSYX
Сподіваюся, нам вдасться розправитись з цим печивом за кілька місяців... до того, як воно зіпсується,
– сміється жінка.
Повне відео можна подивитись тут:
- Росс Сміт та його бабуся вже давно відомі на ютубі та в інстаграмі. У свої 95 років бабуся не припиняє насолоджуватись життям та веселитись на повну. Кумедна парочка переодягається у різноманітні костюми, зображають сцени з відомих фільмів, викладають комедійні відео та креативні експерименти.
- На їх сторінці можна зустріти бабусю в костюмі ялинки, морквини, помічниці Санта Клауса, попелюшки і навіть індички!
- На їх сторінці в інстаграмі вже 2,6 мільйона підписників, які захоплюють життєрадісністю літньої пані.