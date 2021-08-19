Американец Росс Смит и его бабушка утверждают, что им удалось создать самое большое в мире печенье Орео весом почти 80 килограммов. Накануне они слышали о предыдущем рекорде: Орео, которое весит 73 килограмма изготовили в Бахрейне.

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В этом году женщине исполняется 95 лет, поэтому она решила, что создать гигантское печенье на праздник будет лучшим решением: "Мы узнали о крупнейшем в мире Орео и решили, что сделаем еще больше и лучше", – говорит Росс Смит. В конце концов, у них получилось огромное печенье – в диаметре 1,2 метра.

Бабушка с внуком испекли огромное Орео / Скриншот с видео Росса Смита

Сколько понадобилось продуктов

В видео, которое они выложили на своей странице в инстаграме, бабушка рассказывает, что для одного такого печенья понадобилась огромная куча продуктов . К примеру:

32 килограмма масла

90 яиц

11 килограммов муки

6,8 килограмма какао-порошка

11 килограммов сахара

Выпекать такое большое Орео целиком было просто невозможно. Поэтому после того, как шоколадная масса была готова, бабушка, внук и несколько помощников выпекали отдельные треугольные куски печенья , а тогда складывали все части в два круга, смазывали посередине кремом, а сверху наносили узоры.

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Печенье выпекали частями / Скриншот с видео Росса Смита

Бабушке помогли испечь огромное Орео / Скриншот с видео WSYX

Надеюсь, нам удастся расправиться с этим печеньем за несколько месяцев... до того, как оно испортится,

– смеется женщина.

Полное видео можно посмотреть здесь: