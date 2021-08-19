Американец Росс Смит и его бабушка утверждают, что им удалось создать самое большое в мире печенье Орео весом почти 80 килограммов. Накануне они слышали о предыдущем рекорде: Орео, которое весит 73 килограмма изготовили в Бахрейне.
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В этом году женщине исполняется 95 лет, поэтому она решила, что создать гигантское печенье на праздник будет лучшим решением: "Мы узнали о крупнейшем в мире Орео и решили, что сделаем еще больше и лучше", – говорит Росс Смит. В конце концов, у них получилось огромное печенье – в диаметре 1,2 метра.
Бабушка с внуком испекли огромное Орео / Скриншот с видео Росса Смита
Сколько понадобилось продуктов
В видео, которое они выложили на своей странице в инстаграме, бабушка рассказывает, что для одного такого печенья понадобилась огромная куча продуктов. К примеру:
- 32 килограмма масла
- 90 яиц
- 11 килограммов муки
- 6,8 килограмма какао-порошка
- 11 килограммов сахара
Выпекать такое большое Орео целиком было просто невозможно. Поэтому после того, как шоколадная масса была готова, бабушка, внук и несколько помощников выпекали отдельные треугольные куски печенья, а тогда складывали все части в два круга, смазывали посередине кремом, а сверху наносили узоры.
Печенье выпекали частями / Скриншот с видео Росса Смита
Бабушке помогли испечь огромное Орео / Скриншот с видео WSYX
Надеюсь, нам удастся расправиться с этим печеньем за несколько месяцев... до того, как оно испортится,
– смеется женщина.
Полное видео можно посмотреть здесь: