Іноді для відчуття завершеності інтер'єру не вистачає аксесуарів. Про те, які з них можна використати у вітальні – читайте на 24 Каналі.

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Свічки

Їх насправді ніколи не буває забагато. Це безпрограшний варіант. Лаконічні вишукані свічки в одному стилі додають тепла у вашу оселю.

Можливий варіант із групи трьох широких однотонних різної висоти чи високі у тендітних підсвічниках.

Декоративні подушки

"Голий" диван не додасть атмосфери у вітальню. Найкраще, додати комплект подушок з різних наволочок, які між собою поєднуються і доповнюють плед.

Велика красива ваза з сухоцвіттям, гілкою, листям чи живими квітами

Наповнення, відповідно до сезону чи побажань можна змінювати. Однак така ваза створить у вітальні цікавий акцент, за який можна буде "зачепитися" оком.

Вазони

Тут є декілька важливих нюансів. Обирати вазони необхідно з огляду стильного доповнення інтер'єру, а не просто, бо візуально подобається рослинка.

Також важливо, обрати відповідного кольору горщик, який органічно впишеться до кольорової гамми вітальні.

Журнали, каталоги тощо

Такі деталі теж будуть не лишні в інтер’єрі вітальні. Стильні книги, журнали, каталоги ідеально знайдуть місце на журнальному столику або ж тумбі. Найкраще білого чи чорного кольорів.