Іноді розміри нашої квартири нас не влаштовують, тож хочеться хоча б візуально збільшити простір. Про те, як це зробити – читайте у тексті 24 Каналу.

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Стіни та підлога

Білий або інший світлий колір ідеально підійде для стін, якщо хочеться зробити приміщення візуально більшим. Якщо плануєте використати шпалери, панно або малюнок, то візерунок повинен бути великий. Не варто обирати шпалери з дрібним візерунком – краще однотонні, або з великим візерунком. Покриття підлоги краще робити без зміни матеріалу, тобто одне по всій квартирі.

Меблі

Вони мають бути не громіздкі, а в масштабах квартири. Буває, що кімната маленька, а в ній стоїть величезний диван, який не порівняний із масштабами простору кімнати. Якщо квартира невелика, тоді диван повинен бути середніх розмірів. Також треба правильно організувати зберігання речей. Слід зробити так, щоб шафи були невидимками, ніби все зберігається в стінах. Шафа має бути від стелі до підлоги, туди можна вмістити холодильник або весь гардероб.

Дзеркала

Дзеркало має бути на площину стіни. Замість того, щоб повісити окреме маленьке, краще повністю задекорувати дзеркалом стіну.

Найчастіше не вистачає місця в прохідних зонах квартири: коридорі, суміжній частині передпокою та кухні. У коридорі дзеркало найбільш функціональне. Ванна кімната теж добре підходить для використання дзеркал.



Дзеркало можна використати у ванній / Pexels

Вікна

Якщо це штори або карниз, не потрібно вішати їх до середини стіни. Краще це робити від стелі до підлоги, тобто від осі до осі. Це ж стосується й шаф. Вони повинні бути висотою до самої стелі, тоді вона буде зчитуватися як частина стіни.



Вікна додають простору / Pexels

Використовуйте меблі на ніжках

Візуально ніжки дуже полегшують такі великі предмети, як: ліжко або диван. Диван на ніжках виглядає більш повітряно. Крім цього, багато маленького декору з’їдає простір. Краще використовувати декілька великих елементів, ніж багато маленьких.