Під час ремонту хочеться зробити своє житло максимально комфортним та затишним. Про три універсальні кольори, у які можна пофарбувати стіни – читайте у тексті 24 Каналу.

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Теракотовий

Природні кольори – універсальні. Теракотовий – досить глибокий і неоднозначний колір. Застосовуючи його для фарбування стін, потрібно врахувати, що він дуже теплий, який однозначно підійде для "північних" кімнат. Найбільш органічне поєднання теракотового – з нейтральними кольорами (білий, сірий, чорний).

Як варіант, можна пофарбувати у цей колір лише одну стіну.

Зелений

Зелений колір – беззаперечний лідер у інтер'єрному дизайні. Пофарбувати стіни в зелений можна навіть у спальні. Саме тут виявляються його найцінніші якості, такі як здатність заспокоювати, знімати стрес та заряджати оптимізмом. Крім того, зелені стіни – чудовий варіант для кухні в стилі модерн чи прованс.



Зелений – лідер серед природних кольорів / Pexels

На зеленому фоні напрочуд виразно виділятиметься обідня група, що включає стіл світлого відтінку і білі стільці.

Чорний

Стіни, пофарбовані в чорний колір, – це ідеальний варіант для модерну і неокласики, мінімалізму та індустріального стилю у найрізноманітніших їхніх проявах. Кухня, спальня та робочий кабінет, оформлені в цьому кольорі, зовсім не будуть здаватися похмурими і суворими, хоча спочатку може так здатися. Навпаки, чорний колір стін допомагає зробити акцент на розкоші меблів та коштовному декорі, наповнює приміщення атмосферою шику, аристократизму і гламурності.