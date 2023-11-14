Восени та взимку хочеться тез залишатися в тренді попри холод та загальну зміну атмосфери. Для цього потрібно вміло комбінувати образи, а аксесуари стануть гарним доповненням до них.

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Шарфи

Цього року дизайнери звернули свою увагу на шарфи. Точніше, на дуже великі шарфи, що за обʼємом конкурували з блейзерами. У декого великий шарф став ознакою безтурботного богемного способу життя, а в інших – символізував повернення до гламуру Старого Голлівуду.



Шарфи – тренд холодного сезону / Pexels

Хай там як, надвеликий шарф – це найтрендовіший аксесуар сезону.

Практичні черевики

Тренди холодного сезону року – це не тільки про красу, а ще й про практичність. Черевики в армійському стилі – невід'ємна частина осіннього гардероба. Вони гарні та зручні. Звісно, таке взуття додасть певного характеру будь-якому образу.



Грубі черевики знову у тренді / Pexels

Яскраві колготки

Схоже, червоні колготки де-факто стали важливим аксесуаром прийдешньої осені та зими. Вони доповнювали прозорі сукні та костюми з короткими спідницями. Це чи не найкращий спосіб додати кольору вашому гардеробу.



Яскраві колготки доповнюють образи / Pexels

Окуляри

Дивно вважати окуляри, необхідні для поліпшення зору, модним трендом, але ще дивніше розуміти, що моделі в окулярах на подіумах – це надзвичайно рідкісне явище.



Прозорі окуляри також в тренді / Pexels

Однак не цього сезону. У деяких дизайнерів окуляри з прозорими скельцями стали символом погляду в майбутнє і надії.