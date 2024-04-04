Обрала новий трендовий колір: скандальна акторка Меган Фокс змінила зачіску

Акторка Меган Фокс змінила колір волосся з рожевого на блідо-блакитний. Під фото з оновленим стилем вона написала, що "вступає в епоху джедаїв".

Як зірка виглядає після зміни іміджу та з чим можуть бути пов'язані її трансформації, розповідаємо далі.

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Як Меган Фокс виглядає з новою зачіскою

37-річна акторка Меган Фокс продемонструвала зміну іміджу. Знаменитість вирішила змінити колір волосся і похвалилася цим на своїй сторінці в інстаграм.

На опублікованих знімках вона позує з блідо-блакитними пасмами у топі з глибоким вирізом. До речі, саме цей відтінок є одним з трендів 2024 року.

Вступаю в епоху джедаїв,

– підписала пост акторка.

До цього вона з лютого по квітень цього року ходила з рожевим волоссям.

Весна – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж підіймуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto . Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого весняного образу.

Як виглядає новий колір волосся Меган Фокс: дивіться фото

Своїм дописом Меган Фокс, можливо, просто натякає на естетичне зрушення, але це також може бути й посиланням до "Зоряних воєн". Адже джедаям заборонено вступати в стосунки та емоційну прихильність, оскільки це може привести їх на Темну сторону, а актриса нещодавно підтвердила, що розірвала заручини зі своїм нареченим Колсоном Бейкером.

Нагадаємо, що не так давно Меган Фокс також втрапила у скандал. Зірка опублікувала на своїй сторінці фотографію, ймовірно, зроблену на вечірці після "Супербоула", та висловила презирливу думку, стверджуючи, що виглядає, мов "українська надувна лялька".

Після обурливо публікації вона не вибачилась і навіть не відредагувала пост. Однак українські блогерки не розгубилися та вирішили показати свою справжню красу. Тіктокерки запустили тренд, іронічно підписуючи публікації "жартом" Меган Фокс, щоб довести, що фраза "українська надувна лялька" у негативному контексті абсолютно недоречна.