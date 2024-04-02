Шанувальники Ніколь Кідман оцінили новий образ зірки з захопленням. Користувачі підкреслюють, що вона має просто приголомшливий образ.
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Ніколь Кідман зробила боб і стала блондинкою
Цього року особливою популярною є стрижка боб у різних варіаціях. Голлівудська зірка Ніколь Кідман вирішила не відставати від модних тенденцій і також зробила таку зачіску.
Також одна з найвисокооплачуваніших зірок Голлівуду змінила колір волосся. Так, Ніколь Кідман змінила свій фірмовий колір на холодний блонд. Лише корені її волосся залишилися злегка затемненими.
Як змінилася Ніколь Кідман: дивіться фото
До слова, шанувальники зірки відреагували на новий образ із захватом. Користувачі зауважували, що Ніколь Кідман має приголомшливий вигляд:
- "Це волосся просто сенсація",
- "Ніколь, як завжди, має чудовий вигляд",
- "Неймовірне волосся" тощо.