Поклонники Николь Кидман оценили новый образ звезды с восторгом. Пользователи подчеркивают, что она имеет просто потрясающий образ.

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Николь Кидман сделала боб и стала блондинкой

В этом году особой популярностью пользуется стрижка боб в различных вариациях. Голливудская звезда Николь Кидман решила не отставать от модных тенденций и также сделала такую прическу.

Также одна из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда изменила цвет волос. Так, Николь Кидман сменила свой фирменный цвет на холодный блонд. Лишь корни ее волос остались слегка затемненными.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Как изменилась Николь Кидман: смотрите фото

К слову, поклонники звезды отреагировали на новый образ с восторгом. Пользователи отмечали, что Николь Кидман выглядит потрясающе: