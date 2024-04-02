Поклонники Николь Кидман оценили новый образ звезды с восторгом. Пользователи подчеркивают, что она имеет просто потрясающий образ.
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Николь Кидман сделала боб и стала блондинкой
В этом году особой популярностью пользуется стрижка боб в различных вариациях. Голливудская звезда Николь Кидман решила не отставать от модных тенденций и также сделала такую прическу.
Также одна из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда изменила цвет волос. Так, Николь Кидман сменила свой фирменный цвет на холодный блонд. Лишь корни ее волос остались слегка затемненными.
Как изменилась Николь Кидман: смотрите фото
К слову, поклонники звезды отреагировали на новый образ с восторгом. Пользователи отмечали, что Николь Кидман выглядит потрясающе:
- "Эти волосы просто сенсация",
- "Николь, как всегда, выглядит замечательно",
- "Невероятные волосы" и тому подобное.