Як дівчина живе з однією з найбільш рідкісних хвороб у світі та яке питання у зв'язку з нею їй ставлять найчастіше, розповідаємо далі.

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Як дівчина живе з алергією на воду

У дівчини на ім'я Еббі незвичне захворювання під назвою "аквагенна кропив'янка". Це неймовірно рідкісна хвороба, у всьому світі відомі лише кілька її випадків.

Ця незвичайна алергія призводить до набряку, свербежу та відчуття печіння кожного разу, коли вода торкається шкіри дівчини. Симптоми проявляються через кілька хвилин після контакту з водою.

Розповідаючи про свої унікальні проблеми зі здоров’ям, Еббі зауважує, що її завжди питають, як вона приймає душ і чи робить це взагалі.

Я кажу, що я приймаю душ, як і всі інші. Я все ще нормально приймаю душ щотижня, але я намагаюся робити це помірно. Мінімум часу в душі під час миття, тому спалахи не такі вже й погані,

– ділиться дівчина.

Як дівчина живе з алергією на воду: дивіться відео

Вона уточнює, що питна вода для неї не є проблемою, оскільки її алергія суто зовнішня.

Я можу легко пити воду, у мене немає внутрішньої алергії. У мене алергія лише на шкірі, тому я можу пити воду,

– пояснює Еббі.

Дівчина зауважує, що ні температура, ні тиск води не змінюють результат, її шкіра спалахує під будь-яким постійним потоком води.

До речі, Еббі – не єдина людина, яка відкрито говорить про це захворювання. Кімберлі Міллс – ще одна з близько 100 людей на планеті, яка має алергію на воду. Будь-який контакт з нею відразу викликає у дівчини подразнення.