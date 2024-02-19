Навіть щоденна гігієна може приносити Кімберлі чималий дискомфорт. Втім, зараз вона вже навчилася доглядати за собою навіть з такою незвичайною алергією.

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Як доглядає за собою жінка, яка має алергію на воду

Зверніть увагу! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для надання медичних висновків чи рекомендацій щодо застосування дієти. Якщо вам потрібні такі рекомендації – зверніться до лікаря.

Коли Кімберлі було 12 років, то у неї діагностували аквагенну кропив'янку – алергію на воду. Вона розповіла, що під час будь-якого контакту з водою, навіть з власним потом, на шкірі з'являється подразнення, яке свербить і пече. На жаль, у світі не існує ліків, які допомагали б побороти алергію на воду.

Після багатьох років боротьби з алергією, у листопаді 2023 року, у Кімберлі стався анафілактичний шок. Вона опинилася у лікарні, де їй пояснили, як правильно доглядати за собою з таким захворюванням.

Мені доводиться обмежувати будь-які контакти з водою. Лікарі заборонили мені контакт довший 5 хвилин, тому що інакше – це може загрожувати життю,

– пояснила дівчина.

Кім розповіла про рідкісну алергію на воду: дивіться відео

Так, Кім п'є таблетки від алергії й лише після цього вона може прийняти душ. Хоча ліки й запобігають появі кропив'янки, однак свербіж нікуди не зникає. Вже через 3 – 4 хвилини виникає подразнення шкіри, що сигналізує – пора виходити з душу. Аби вимити волосся, Кім використовує міцні рукавички, шампунь, кондиціонер, засіб від опіків шкіри, засіб від головного болю та заспокійливі.

Кім розповіла, що раніше ходила лисою, адже вимити волосся було дуже складно. Жінка носила перуки, які дозволяли їй мати ефектний зовнішній вигляд. Однак і їх носіння також викликало подразнення – шкіра під перукою пітніла й виникала кропив'янка.

У щоденному догляді Кім не уникає повністю води. Вона миє руки, посуд, проводить вологе прибирання, однак перед цим завжди приймає ліки.

Як жінка бореться з подразненнями

Кім наголосила, що алергія на воду не приносить їй страждань. Вона зізналася, що це лише викликає дискомфорт, але й з ним можна боротися. Так, дівчина чекає близько 2 годин, поки мине подразнення шкіри. Потів Кім наносить спреї та лосьйони від сверблячки – ці засоби дають відчуття прохолоди й заспокоюють шкіру після контакту з водою.

Загалом, жінка використовує близько 20 різних засобів для тіла та обличчя, щоб на шкірі не виникало кропив'янки після контакту з водою. На щастя, у жінки немає жодних негативних реакцій на питну воду. Інколи у неї виникає нудота, але вона швидко минає.

Довідка. У світі зареєстровано лише близько 100 випадків алергії на воду. Серед таких людей є і діти. До прикладу, підліток в Арізоні не може плакати, оскільки сльози у нього викликають подразнення.