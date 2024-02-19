Даже ежедневная гигиена может приносить Кимберли немалый дискомфорт. Впрочем, сейчас она уже научилась ухаживать за собой даже с такой необычной аллергией.
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Как ухаживает за собой женщина, которая имеет аллергию на воду
Когда Кимберли было 12 лет, то у нее диагностировали аквагенную крапивницу – аллергию на воду. Она рассказала, что во время любого контакта с водой, даже с собственным потом, на коже появляется раздражение, которое чешется и печет. К сожалению, в мире не существует лекарств, которые помогали бы побороть аллергию на воду.
После многих лет борьбы с аллергией, в ноябре 2023 года, у Кимберли случился анафилактический шок. Она оказалась в больнице, где ей объяснили, как правильно ухаживать за собой с таким заболеванием.
Мне приходится ограничивать любые контакты с водой. Врачи запретили мне контакт дольше 5 минут, потому что иначе – это может угрожать жизни,
– объяснила девушка.
Ким рассказала о редкой аллергии на воду: смотрите видео
Так, Ким пьет таблетки от аллергии и только после этого она может принять душ. Хотя лекарства и предотвращают появление крапивницы, однако зуд никуда не исчезает. Уже через 3 – 4 минуты возникает раздражение кожи, что сигнализирует – пора выходить из душа. Чтобы вымыть волосы, Ким использует крепкие перчатки, шампунь, кондиционер, средство от ожогов кожи, средство от головной боли и успокоительные.
Ким рассказала, что раньше ходила лысой, ведь вымыть волосы было очень сложно. Женщина носила парики, которые позволяли ей иметь эффектный внешний вид. Однако и их ношение также вызывало раздражение – кожа под париком потела и возникала крапивница.
В ежедневном уходе Ким не избегает полностью воды. Она моет руки, посуду, проводит влажную уборку, однако перед этим всегда принимает лекарства.
Как женщина борется с раздражениями
Ким подчеркнула, что аллергия на воду не приносит ей страданий. Она призналась, что это лишь вызывает дискомфорт, но и с ним можно бороться. Так, девушка ждет около 2 часов, пока пройдет раздражение кожи. Потом Ким наносит спреи и лосьоны от зуда – эти средства дают ощущение прохлады и успокаивают кожу после контакта с водой.
В общем, женщина использует около 20 различных средств для тела и лица, чтобы на коже не возникало крапивницы после контакта с водой. К счастью, у женщины нет никаких негативных реакций на питьевую воду. Иногда у нее возникает тошнота, но она быстро проходит.