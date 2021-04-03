Ведучій реаліті "Супер Топ-модель по-українськи" Аллі Костромічовій завжди є чим зайнятись у перервах між зйомками, очікуючи заходу в кадр чи на гримі. Замість того, щоб гортати стрічку в інстаграмі, вона з головою поринає у читання.

У Алли Костромічової є й свої літературні улюбленці. Вона поділилась з читачами трьома книгами зі своєї особистої бібліотеки, які справили на неї неабияке враження. Дізнаймося, що цікавого порекомендувала зірка.

Читайте також: Точна копія: дівчина стала популярною через свою схожість із Анджеліною Джолі – фото

1. 21 урок для ХХІ століття. Юваль Ной Харарі

Видавництво: Book Chef

Фото Книгарня Є

У цій книзі автор цікаво та структуровано намагається передбачити, з якими проблеми доведеться стикатись людству найближчим часом. Алла зізналась, що найцікавіше їй було читати про те, якою у майбутньому може стати реклама. Автор вважає, що наступним кроком будуть екрани, що складатимуть віртуальний профайл, виходячи з твоїх реакцій на контент. Вони визначатимуть, що ти за людина, що тебе радує, а що засмучує. Це не єдиний цікавий момент цієї книги:

Деякі моменти у книжці змушують замислитися та зайняти певну позицію. Наприклад, автор говорить про те, що безпілотні автомобілі потрібно програмувати на прийняття рішень в екстремальних ситуаціях. Грубо кажучи, під час аварії ти обереш постраждати самому чи позбавиш когось життя. Виходить, що прийняти морально-етичне рішення треба заздалегідь, людям, які й створюють ці автомобілі,

– розповідає Алла

Також автор зачіпає проблеми екології. "Мені здається, якби всі люди прочитали цю книгу, ми б жили в іншому суспільстві", – зізнається зірка.

2. Чемні дівчатка потрапляють у рай, а погані – куди захочуть, Уте Ерхардт

Видавництво: Клуб Сімейного Дозвілля

Фото Книгарня Є

У цій книзі авторка легко й доступно розвінчує міфи про "хороших дівчат", яких з дитинства обмежують словами на кшталт: "Не дряпайся по деревах, ти ж дівчинка, і в тебе нові туфельки". Таке виховання дівчаток згодом потім впливає на те, як ми себе ставимо в житті та які рішення приймаємо. Алла зазначає, що хоч їй усе дозволяли у дитинстві, проте книга виявилась для неї корисною.

Мені було цікаво, як авторка робить посилання та проводить паралелі. Наприклад, приходить жінка з якоюсь проблемою, вона робить відсилку у виховання, в дитинство, у переконання, чому саме так відбувається,

– каже зірка

3. Місто дівчат, Елізабет Гілберт

Видавництво: Видавництво Старого Лева

Фото Видавництво Старого Лева

Це бестселер від авторки знаменитої книги "Їсти, молитися, кохати". Інтригуючий, проте дуже легкий роман розповідає про дівчину, яка у середині минулого століття оселяється в Нью-Йорку у своєї тітоньки. Влаштувавшись працювати в театрі, вона опиняється у справжньому вихорі богемного життя.

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO

Супермодель не тільки відмітила чудовий український переклад, але й наголосила, що ця книга має для неї особливе значення:

Мабуть, мені було особливо приємно читати цю книгу, бо я сама живу в Нью-Йорку. І коли авторка, наприклад, пише про перетин вулиць, я візуально уявляю собі, де це. В кінці книги вона розповідає про одне конкретне місце (не буду спойлерити). Після прочитання роману, коли я знову повернулася в Нью-Йорк, прийшла туди. Дуже зворушливо, що можна провести таку паралель із власним уявленням про це місто,

– згадує Алла