Ведущей реалити "Супер Топ-модель по-украински" Алле Костромичева всегда есть чем заняться в перерывах между съемками, ожидая выхода в кадр или на гриме. Вместо того, чтобы листать ленту в инстаграме, она с головой уходит в чтение.

У Аллы Костромичева есть и свои литературные любимчики. Она поделилась с читателями тремя книгами из своей личной библиотеки, которые произвели на нее самое большое впечатление. Узнаем, что интересного порекомендовала звезда.

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1. 21 урок для XXI века. Юваль Ной Харари

Издательство: Book Chef

Фото Книгарня Є

В этой книге автор интересно и структурировано пытается предсказать, с какими проблемами придется столкнуться человечеству в ближайшее время. Алла призналась, что интересней всего ей было читать о том, какой в ​​будущем может стать реклама. Автор считает, что следующим шагом станут экраны, будут составлять виртуальный профайл, исходя из твоих реакций на контент. Они будут определять, что ты за человек, что тебя радует, а что огорчает. Это не единственный интересный момент этой книги:

Некоторые моменты в книге заставляют задуматься и занять определенную позицию. Например, автор говорит о том, что беспилотные автомобили нужно программировать на принятие решений в экстремальных ситуациях. Грубо говоря, при аварии ты выберешь пострадать сам или лишить жизни кого-то. Получается, что принять морально-этическое решение нужно заранее, людям, которые и создают эти автомобили,

– рассказывает Алла

Также автор затрагивает проблемы экологии. "Мне кажется, если бы все люди прочитали эту книгу, мы бы жили в другом обществе", - признается звезда.

2. Хорошие девочки попадают в рай, а плохие – куда захотят, Уте Эрхардт

Издательство: Клуб Семейного Досуга

Фото Книгарня Є

В этой книге автор легко и доступно развенчивает мифы о "хороших девочек", которых с детства ограничивают словами вроде: "Не нужно лазить по деревьям, ты же девочка, и у тебя новые туфельки". Такое воспитание девочек впоследствии влияет на то, как мы себя ставим в жизни и принимаем решения. Алла отмечает, что хотя ей все позволяли в детстве, но книга оказалась для нее полезной.

Мне было интересно, как автор делает отсылку и проводит параллели. Например, приходит женщина с какой-то проблемой, она делает отсылки к воспитанию, в детстве, к убеждениям, почему так происходит,

– говорит звезда

3. Город женщин, Элизабет Гилберт

Издательство: Издательство Старого Льва

Фото Издательство Старого Льва

Это бестселлер от автора знаменитой книги "Ешь, молись, люби". Интригующий, но очень легкий роман рассказывает о девушке, которая в середине прошлого века поселяется в Нью-Йорке у своей тетушки. Устроившись работать в театре, она оказывается в настоящем водовороте богемной жизни.

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Супермодель обратила внимание на замечательный украинский перевод и отметила, что эта книга имеет для нее особое значение:

Наверное, мне было особенно приятно читать эту книгу, потому что я сама живу в Нью-Йорке. И когда автор, например, пишет о пересечении улиц, я визуально представляю себе, где это. В конце книги она рассказывает об одном конкретном месте (не буду спойлерить). После прочтения романа, когда я снова вернулась в Нью-Йорк, пришла туда. Очень трогательно, что можно провести такую параллель со своим представлением об этом городе,

– вспоминает Алла