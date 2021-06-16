Американка обіймає людей за гроші: її розцінки здивують кожного

Мешканка Америки заробляє собі на життя звичайними обіймами. Послуга настільки популярна, що вона займається цим бізнесом останні сім років.

Американка Кілі Шуп переконана: кожна людина має потребу, щоб її втішили і заспокоїли. А хороші обійми – просто ідеальний спосіб для цього.

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Вона називає себе професійною "обіймальницею" і бере гроші за сеанс "обіймашок". Клієнтів завжди достатньо: до неї частенько звертаються люди, які пережили психологічне чи фізичне насилля.

Кілі згадує, що іноді клієнти можуть попросити певні специфічні послуги, але в пристойних межах. Вона через це лише радіє. До прикладу, хтось може хоче побавитися в дитячі ігри або просто легенько подуркувати.

Мені подобаються дивні прохання, адже це означає, що людина достатньо довіряє мені, щоб висказати все, чого вона хоче. Це означає, що я створила безпечний простір, у якому людина не боїться бути засудженою. Я хочу, щоб в їхньому житті були такі місця, – стверджує Кілі.

Кілі з колегами / Фото інстаграм chicagocuddletherapy

Попри все, жінка ніколи не погоджується на інтимний зв’язок. Якщо клієнт переходить межі – вона одразу завершує сеанс. Адже її послуги полягають в іншому – людина має просто розслабитися та почувати себе легко і невимушено.

Бувало, що я читала клієнтам дитячі казки, бо вони хотіли відчути, що про них піклуються. Це те, що вони пам’ятали з дитинства: щось обнадійливе і турботливе. З кимось я боролася як щеня – просто, щоб знову спробувати це відчуття гри, – розповідає деталі своєї роботи Кілі.

Один сеанс такої терапії коштує близько 100 доларів. Однак така ціна взагалі не відлякує клієнтів – вони з радістю навідуються до Кілі Шуп, щоб відпочити.

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Кілі під час робочого сеансу / Фото інстаграм chicagocuddletherapy

"Коли ми стали дорослими, то зробили ведмежу послугу собі і всьому суспільству, обмежуючи доступ до платонічних дотиків. Це відбувається через страх чи нерозуміння, що може здатися сексуальним, а що – ні", – пояснює Кілі Шуп.

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Неочікувано, але жінка теж страждає від професійного вигорання. Через постійний обмін емоціями дівчина перестала нормально спати та харчуватися. Утім, ця робота все одно дає їй безліч позитиву: Кілі хоче займатися цим увесь час.