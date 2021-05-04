Коли меса закінчується, вона робить селфі та ділиться ним у соцмережах.

До теми Олена Зеленська для робочого дзвінка обрала червоне вбрання: фото бездоганного образу

Не зрадила своїм звичкам

Ще до пандемії коронавірусу Вімберлі була відома в своїй церкві за наряди, які вона одягала кожну неділю.

За двадцять років, коли я ходила до церкви, в мене завжди була своя маленька традиція, яку я ще дівчиною перейняла в матері. Я вибирала гарне вбрання та капелюх і виклала їх напередодні ввечері, щоб бути готовою і виглядати презентабельно,

– розповідає жінка.

А коли все закрили, вона не могла собі уявити, що одягне халат і капці на традиційну недільну службу, навіть якщо вона вдома сама.

Тож Вімберлі встала рано, вклала волосся та нафарбувала помадою вуста. Потім вона приготувала своє улюблене біле плаття, оброблене люверсом, прозорий капелюх з рюшами, відповідні туфлі та намисто. Після того, як бабуся опублікувала фотографію для своїх друзів, її просто закидали позитивними відгуками, говорячи, що вона підняла усім настрій.



Вімберлі 26 квітня 2020 року / Фото The Washington Post

Наступної неділі вона вирішила зробити це ще раз, на цей раз вибравши яскраво-блакитний ансамбль зі срібними та білими прикрасами. А через тиждень Вімберлі одягла рожеву спідницю та кофту-светр з бісером, а також відповідний капелюх, прикрашений рожевими та жовтими ліліями.



Вімберлі 13 вересня 2020 року / Фото The Washington Post

Незабаром вона вирішила записувати в календарі те, що вона носила щотижня, щоб не робити помилок, одягаючи двічі одне і те ж вбрання.

Вишукані наряди Вімберлі



Вімберлі 5 квітня 2020 року / Фото The Washington Post



Вімберлі 5 липня 2020 року / Фото The Washington Post



Вімберлі 31 січня 2020 року / Фото The Washington Post



Вімберлі 24 травня 2020 року / Фото The Washington Post



Вімберлі 14 лютого 2021 року / Фото The Washington Post