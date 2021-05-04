Когда месса заканчивается, она делает селфи и делится им в соцсетях.

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Не изменила своим привычкам

Еще до пандемии коронавируса Уимберли была известна в своей церкви из-за нарядов, которые она надевала каждое воскресенье.

За двадцать лет, когда я ходила в церковь, у меня всегда была своя маленькая традиция, которую я еще девушкой переняла у матери. Я выбирала красивый наряд и шляпу и готовила их накануне вечером, чтобы быть готовой и выглядеть презентабельно,

– рассказывает женщина.

А когда все закрыли, она не могла себе представить, что наденет халат и тапочки на традиционную воскресную службу, даже если она дома одна.

Поэтому Уимберли встала рано, уложила волосы и накрасила помадой губы. Затем она приготовила свое любимое белое платье, отделанное люверсом, прозрачную шляпу с рюшами, соответствующие туфли и ожерелье. После того как бабушка опубликовала фотографию для своих друзей, ее просто забросали положительными отзывами, говоря, что она подняла всем настроение.



Уимберли 26 апреля 2020 года / Фото The Washington Post

В следующее воскресенье она решила сделать это еще раз, на этот раз выбрав ярко-голубой ансамбль с серебряными и белыми украшениями. А через неделю Уимберли надела розовую юбку и кофту-свитер с бисером, а также подходящую шляпу, украшенную розовыми и желтыми лилиями.



Уимберли 13 сентября 2020 года / Фото The Washington Post

Вскоре она решила записывать в календаре то, что она носила каждую неделю, чтобы не совершать ошибок, надевая дважды один и тот же наряд.

Изысканные наряды Уимберли

Уимберли 5 апреля 2020 года / Фото The Washington Post

Уимберли 5 апреля 2020 года / Фото The Washington Post

Уимберли 31 января 2020 года / Фото The Washington Post

Уимберли 24 мая 2020 года / Фото The Washington Post

Уимберли 24 мая 2020 года / Фото The Washington Post