У чому секрет схуднення американка та як їй вдається скидати вагу, не обмежуючи себе у їжі, розповідаємо далі.

До теми Відмовилась лише від одного напою: як жінці вдалося самостійно скинути 63 кілограми зайвої ваги

Як жінка їсть усе, що хоче, та худне

38-річна Андреа Пенс, мама двох дітей з Теннессі, що у США, скинула 140 фунтів (близько 64 кілограми) за два роки, особливо не обмежуючи себе у харчуванні. Жінка навпаки їла улюблений йогурт з бубликами та лише збільшила у раціоні кількість спожитого білка, контролюючи калорійність харчування.

Пенс зізналась, що раніше відчувала постійну втому, біль у суглобах і задишку навіть під час ходьби. Одного дня вона вирішила взяти ситуацію під контроль й поставила собі за мету схуднути на 90 фунтів (близько 40 кілограмів).

Використовуючи спеціальний мобільний застосунок для відстеження калорій, американка зрозуміла, що має дефіцит білка в раціоні. Зокрема, дієтологи рекомендують споживати приблизно 100 грамів щодня залежно від ваги.

Тепер на сніданок Андреа їсть грецький йогурт, а на обід та вечерю віддає перевагу білковим напівфабрикатам, не відмовляючи собі в улюблених стравах чи солодощах, зокрема бубликах, але вживає їх у помірних кількостях.

Жінка схудла всього за 2 роки / Фото Andrea Pence

Ні в чому собі не відмовляю. Такий підхід допоміг мені досягти успіху в довгостроковій перспективі,

– переконана жінка, яка завдяки новому раціону позбулася апное уві сні та відчула прилив енергії, щоб займатися спортом щодня.

Вона критикує культуру дієт, коли люди їдять лише "прісну їжу", тоді як насправді можна насолоджуватися смачними стравами, контролюючи порції.

Пенс каже, що раніше їй не вдавалося схуднути, хоч вона перейшла на "здорове меню", як-от фрукти та мюслі, однак недооцінювала їхню калорійність. Зараз же американка не відмовляє собі навіть у фастфуді.

Додамо, що цей текст має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми із зайвою вагою, зверніться до фахівця.