Жінка була шокована, коли побачила на своїй ялинці "сюрприз": що опинилося у її домі

Американка знайшла неочікуваного гостя на своїй штучній ялинці. Жінка була вражена таким "сюрпризом".

Хто потрапив до будинку жінки та опинився на святковому дереві, а також, як вона позбулася неочікуваного гостя, розповідаємо далі.

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Що стало неймовірним ялинковим "сюрпризом"

Американка, яку звуть Брет, виявила неймовірний "сюрприз" усередині своєї штучної ялинки. Жінка була шокована та розповіла у тікток, що знайшла опосума, який ховався на її святковому дереві.

Я не розумію, як воно опинилось у мене вдома,

– підписала вона ролик.

На відео можна побачити тварину, яка сидить серед гілок дерева, прикрашеного вогниками та іграшками.

Зараз я буквально божеволію. Я поняття не маю, як цей опосум потрапив у мій будинок і піднявся на дерево. Я намагаюся його витягти, але він не дозволяє мені, і я просто не знаю, що робити. Я не знаю, як він сюди потрапив, я не залишаю свої двері відкритими,

– поділилась Брет.

Як виглядає опосум на дереві: дивіться відео

В іншому відео вона також показала опосума великим планом. Пізніше жінка пояснила, як вона знайшла тварину. Брет почула, як опосум чхає, коли вона сиділа на дивані.

"У мене є три собаки та кіт, тож я подумала, що це один із них, але я подивилася й виявила, що їх не було поряд. Потім я знову почула це, але вже трохи голосніше, були також інші звуки. Я встала і почала шукати, чи не застряг мій кіт за диваном або щось таке, чи не спить він на вікні. Коли я дивилась навколо, я побачила справді великий, довгий щурячий хвіст. Я просто зупинилася, бо була шокована. Я не знала, що це таке", – пригадує жінка.

Вона додала, що потім зателефонувала своєму хлопцеві, який підказав їй знайти гумові рукавички, щоб зняти тварину.

Я дістала рукавички, схопила його й намагалася стягнути з дерева. Але він тримався за цю ялинку. Як би я не намагалась його тягнути, він не відривався. Після кількох спроб я нагодувала його та врешті-решт просто відірвала його пальці з гілки по одному. Це була справжня боротьба. Він почав сіпатися, коли я зняла його з гілки, а потім упав на підлогу разом з усіма прикрасами,

– пояснює Брет.

Після свого невдалого приземлення опосум забіг під один з диванів жінки.

Я відсунула його і пішла пробувати дістати опосума. Далі він побіг під інший диван. Цей процес відбувався п’ять разів: я рухала меблі, а він бігав. Я думала, що це повільні тварини, але той був швидким,

– каже Брет.

Після останньої спроби жінці вдалося схопити тварину та вивести її на вулицю. Брет зауважує, що вона погано пахла, але не була злою чи агресивною. Вона також зазначила, що дзвонила в службу контролю за тваринами.