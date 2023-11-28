Розповідаємо, де жінка зупиняється на вихідні, щоб оформити всі подарунки для своєї сім'ї, й чому їй так подобається це робити.

До теми Де найкраще поставити різдвяну ялинку: поради експерта

Як жінка планує вікенди для упакування подарунків

Користувачка тікток @McKelliganL планує свій третій щорічний "загортальний вікенд". Жінка бронює номер у готелі на дві ночі, щоб спокійно приготувати та оформити усі подарунки на зимові свята для своїх дітей та близьких.

Як жінка планує свою "втечу" на вихідні: дивіть відео

Минулого року вона поділилася відео, у якому розповіла про свою "втечу" для упаковування подарунків, та набрала 2,8 мільйона переглядів.

Забронювала готель на дві ночі, запакувала всі подарунки, замовила доставку їжі, подивилася телевізор, і ніхто мене ні про що не просив,

– розповіла мама про свій торішній досвід.

Коли ж все було зроблено, довкола неї з'явилася гора красиво запакованих подарунків, готових опинитися під ялинкою.

Жінка додає, що, крім того, що встигає спокійно оформити всі подарунки, вона також набирається сил та встигає засумувати за своїми дітьми. Це робить свята більш особливими.

Інші батьки, які побачили відео, назвали таку традицію геніальною. У коментарях пишуть, що, здається, це мрія кожної зайнятої мами.

Як виглядає результат "пакувального вікенду": дивіться відео

Це найкраща річ, яку я коли-небудь бачив! Ти – геній,

– похвалив креативну маму один із підписників у коментарях.

Водночас інші користувачі запропонували, як покращити ідею жінки. До прикладу, вони пропонують відправляти сім'ю у готель на кілька днів, а самій залишатися вдома – так не доведеться транспортувати всі подарунки та упакування і теж можна буде відпочити у спокої.