Зазвичай ялинки розміщують під вікном, щоб їх було видно на вулиці. Проте креативний директор Ruggable Емілі Сіммонс радить цього уникати.

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Де краще поставити ялинку

Емілі Сіммонс відзначила, що хоч у природі ялинки потребують сонячного світла, у вашому будинку сонячні промені будуть висушувати її. Як наслідок – дерево почне швидко обсипатися, якщо ми говоримо про живі ялинки. Водночас дерево блокуватиме надходження світла у кімнату.

Однак, попри те, що справжня різдвяна ялинка потребує сонячного світла, надмірна кількість прямих сонячних променів може висушити ялинку та заблокувати природне світло, яке надходить у вашу кімнату, якщо поставити її безпосередньо перед вікном, що може зробити вашу кімнату темнішою та холоднішою,

– каже експертка.

Якщо ж ми говоримо про штучні ялинки, то від надміру сонячного світла вони просто можуть втрачати свій колір, що теж не надто приємно.

Тому Сіммонс радить збоку від вікна або поблизу вікна, яке не виходить на південь. Таким чином дерево отримуватиме достатньо світла, яке відбиваючись від прикрас ялинки робитиме вашу кімнату яскравішою і створюватиме святковий затишок.