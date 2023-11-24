Скільки часу пішло на прикрашання такої кількості ялинок, де жінка взяла стільки іграшок та який тепер вигляд має її будинок, розповідаємо далі.

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Як виглядає "різдвяний сад"

Жінка, яка називає себе в соціальних мережах Мел Ісса, має 26 ялинок, які прикрашає щороку. На це їй потрібно три місяці.

Нарешті встановила усі мої дерева. У мене 26 повністю прикрашених дерев,

— написала вона у фейсбук.

Її публікація зібрала понад 600 коментарів від враженої аудиторії.

Так гарно. Коли ви починаєте прикрашати ці дерева?,

— запитав один із користувачів соцмережі.

Кожна ялинка у домі Мел має свій дизайн / Фото фейсбук Mel Issa

Мел Ісса пояснила, що зазвичай починає встановлювати ялинки на початку вересня. Жінка додала, що на те, щоб розібрати їх, йде значно менше часу — достатньо тижня.

У коментарях до допису також поцікавилися, скільки часу пішло на те, щоб придбати стільки святкових прикрас.

Це зайняло 22 роки,

— зізналась жінка.

Усі 26 ялинок прикрашені досить яскраво / Фото фейсбук Mel Issa

Вона додала, що має всі ці прикраси завдяки "рокам колекціонування та численним післяріздвяним розпродажам".

Цікаво, що кожне з 26 дерев Мел має свій унікальний дизайн та тематику. Головною родзинкою свого "святкового саду" вона вважає велике дерево Грінча у вітальні.

Жінка також поділилася, що після святкового сезону вона зберігає прикраси у коморі.

