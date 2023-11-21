Напередодні зимового святкового періоду розповідаємо, чому сімейні застілля — це не завжди про суцільне задоволення та приємне спілкування, а також ділимося порадами, які допоможуть відбитися від нав'язливих питань родичів під час свят.

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Чому сімейні зібрання перетворюються на катастрофу

Коли для святкувань збирається вся родина, кілька поколінь шукають спільну мову. Очікування, що це вдасться зробити, досить високі. Це створює певне напруження. Крім того, деякі люди бачать один одного лише раз на рік, тож завдання ще більше ускладнюється.

Коли всі збираються разом, недоречні зауваження можуть з'являтися частіше і завдавати більше дискомфорту. Ми також можемо потрапляти в наші старі сімейні ролі. Іноді перед обличчям небажаних порад від людей, які знають нас усе наше життя, ми регресуємо. Навіть знаючи, що я доросла, що у мене є кар'єра, що я знаю свою правду, повернувшись до сім’ї, я думаю: "Боже мій, мені 5?",

— пояснює співголова кафедри психології Гартфордського університету Мала Матасін.

Однак така ситуація не означає, що уникнути сварок не вдасться. Є кілька порад, що можуть врятувати сімейні свята.

Підготуйте кілька відповідей заздалегідь

Якщо хтось з ваших близьких любить ставити незручні запитання за столом, краще мати короткі відповіді, що допоможуть встановити межі.

Якщо політика є предметом суперечок у вашій сім’ї, викладач Вищої школи бізнесу Стенфордського університету та автор книги "Думай швидше, говори розумніше" Метт Абрахамс, пропонує таку дотепу відповідь: "Збережімо гостроту в їжі, а не в розмові".

Мала Матасін додає ж, що краще уникати будь-яких діалогів про тіла людей. Однак якщо хтось все ж поділиться небажаними спостереженнями щодо вашої ваги чи інших особливостей зовнішності, можна скористатися двома висловами від Тіктокерки Камі Оранж, чиї фрази для встановлення кодонів стали вірусними: "Наразі я не приймаю відгуків про своє тіло" та "Я обговорюю це лише зі своїм лікарем".

Випередьте незручні питання

Психологиня й авторка книги "Сестринство лікує" Джой Харден Бредфорд каже, що до того, як вона вийшла заміж, під час свят її постійно втягували в небажані дискусії про її любовне життя.

Зазвичай такі розмови починали мої дядьки. Нарешті я сказала мамі: "Я дуже переживаю через це. Чи можеш ти поговорити з ними, перш ніж я прийду додому, сказати, що я не хочу таких розмов?". І це дійсно спрацювало,

— ділиться Джой Харден Бредфорд.

Якщо ви очікуєте незручних запитань — про роботу, стосунки чи щось інше — нехай хтось попросить від вашого імені ініціатора таких розмов зупинитися.

Якщо це не подіє, можна спробувати сформулювати кілька відповідей заздалегідь. Як каже психологиня, до прикладу, це може бути: "О, я ще не зустріла потрібну людину. Але ви будете першим, хто про це дізнається".

Відповідайте на нав'язливі запитання іншими запитанням

Якщо хтось запитає вас про щось неприємне, відповідайте власним запитанням.

Ви можете сказати щиро і з інтересом: "Чому ви мене про це питаєте?",

— радить Мала Матасін.

За її словами, такі питання вимагають пояснень, і це може допомогти почати чесну розмову.

Також можна змінити тему, сказавши: "О, дякую, що запитали, але є багато інших тем, про які я хочу з вами поговорити".

Проаналізуйте, чи конфлікт вартий результату

Якщо, до прикладу, родичі зазвичай зневажливо коментують те, скільки ваші діти користуються телефоном, зважте всі за і проти, перш ніж щось відповісти на їхні слова.

Це справді когось кривдить? Чи я зроблю ситуацію ще більш гострою та незручною, якщо відповім, хоча могла б відпустити це?,

— зауважує Джой Харден Бредфорд.

Водночас вона наголошує, що зауваження, які не можна пропускати повз. Адже кордони необхідні, щоб усі могли комфортно співіснувати. Водночас всіх є родичі, що люблять робити недоречні коментарі й, можливо, цієї зими їм слід дати спокій.