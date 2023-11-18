Навіть в Україні залежно від регіону подарунки дарують на різні свята – чи то на День святого Миколая, чи на Різдво або ж Новий рік. Чому саме ці свята і звідки пішли ці традиції – розбирався 24 Канал.

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Звідки походить звичай дарувати подарунки на свята

Відповіді на це питання точно не скаже ніхто, адже такі звичаї існували у різних культурах ще тисячоліття тому. Наприклад, відомо що у давньому Римі та Вавилоні подібні звичаї існували на святкуваннях певних язичницьких свят.

Цей звичай був настільки поширеним серед різних народів, що з поширенням християнства світом, продовжив існування, проте в дещо зміненому варіанті. Наприклад, якщо в деяких культурах було поширеним явище обміну подарунками на свято зимового сонцестояння, то з приходом християнства ця традиція перейшла уже до нової релігії і подарунки почали дарувати на Різдво.

Коли дарують подарунки в Україні

В Україні є 3 святкові дні, у які заведено дарувати подарунки рідним, друзям та близьким, тому розглянемо їх за порядком.

День святого Миколая 6 (19) грудня – улюблене свято для дітей, адже вночі вони отримують подарунки від самого Чудотворця. Святий Миколай був свого роду благодійником, дарував людям дива та подарунки, то ж у пам'ять про нього такий подарунковий звичай введений на день його пам'яті.

Різдво Христове 25 грудня (7 січня). Для подарунків цей день в Україні не такий популярний, як День святого Миколая, проте під впливом західних різдвяних фільмів ця традиція перейшла до України. Щоправда, Санта подарунки у нас не носить. До слова, у селах на Заході України колись діти знаходили смаколики на сіні – це були гостинці від новонародженого Ісуса. Дарування подарунків цього дня пов'язують із волхвами, які дарували подарунки Ісусу.

Новий рік. Традиція дарувати подарунки цього дня у нашій країні ще доволі популярна. Однак вона не має жодного історичного підтексту. У часи СРСР компартія бажала викорінити релігію та її звичаї, тому замість Святого Миколая з'явився Дід Мороз, а подарунки дарували саме на Новий рік.

То коли дарувати подарунки

Усе залежить від того, як ви домовитеся з рідними та друзями. Найкращі варіанти – День святого Миколая або ж Різдво. Для того, аби зменшити фінансові навантаження на святкові дні, можна дарувати подарунки рідним на День святого Миколая, а з друзями домовитися про обмін подарунками на Різдво.

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