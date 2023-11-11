Вибір ідеального подарунка, який точно сподобається і запам'ятається, – справа не з легких. Відтак, 24 Канал підготував підбірку ідей, що можна подарувати подрузі на День народження.

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Що подарувати подрузі на її День народження: креативні ідеї

Який подарунок обрати для подруги / Фото Pexels

  1. Персоналізована книга. Замовте або створіть власноруч книжку, де ваша подруга буде головною героїнею.
  2. Майстер-клас з розпису на одязі чи створення прикрас. Подаруйте подрузі сертифікат на майстер-клас для створення унікального одягу чи аксесуарів – це завжди гарна ідея.
  3. Набір для створення власних парфумів. З улюбленим ароматом легко прогадати, якщо ви достеменно не знаєте смаків людини, які збираєтеся його подарувати. Тож краще подарувати відповідний набір, щоб подруга могла поекспериментувати й створити унікальний бажаний парфум.
  4. Сертифікат на фотосесію. Можна одразу обрати стиль фотосесії або залишити це на розсуд іменинниці.
  5. Унікальний набір для чаювання. Можна замовити готовий набір для чаювання, куди ввійдуть різні сорти та навіть спеціальний чайничок. Або ж створити його власноруч, зібравши екзотичні та класичні чаї в одному подарунку.
  6. Майстер-клас з ліпки та кераміки. Чудова нагода розслабитися, відволіктися від буденних турбот та створити власноруч посуд.
  7. Релакс-день у СПА. Подаруйте подрузі доглядову процедуру, на яку вона постійно шкодувала витратити кошти. Можливо, це буде масаж чи сауна, фруктове СПА, арома- чи стоунтерапія.
  8. Набір для створення ароматних свічок. Холодна пора року – прекрасний період, щоб подарувати близькій людині затишок і відчуття комфорту.
  9. Міні-поодорож у минуле. Створіть подрузі цілу фотокнигу з найтеплішими спогадами та улюбленими фотографіями.