Вибір ідеального подарунка, який точно сподобається і запам'ятається, – справа не з легких. Відтак, 24 Канал підготував підбірку ідей, що можна подарувати подрузі на День народження.
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Що подарувати подрузі на її День народження: креативні ідеї
Який подарунок обрати для подруги / Фото Pexels
- Персоналізована книга. Замовте або створіть власноруч книжку, де ваша подруга буде головною героїнею.
- Майстер-клас з розпису на одязі чи створення прикрас. Подаруйте подрузі сертифікат на майстер-клас для створення унікального одягу чи аксесуарів – це завжди гарна ідея.
- Набір для створення власних парфумів. З улюбленим ароматом легко прогадати, якщо ви достеменно не знаєте смаків людини, які збираєтеся його подарувати. Тож краще подарувати відповідний набір, щоб подруга могла поекспериментувати й створити унікальний бажаний парфум.
- Сертифікат на фотосесію. Можна одразу обрати стиль фотосесії або залишити це на розсуд іменинниці.
- Унікальний набір для чаювання. Можна замовити готовий набір для чаювання, куди ввійдуть різні сорти та навіть спеціальний чайничок. Або ж створити його власноруч, зібравши екзотичні та класичні чаї в одному подарунку.
- Майстер-клас з ліпки та кераміки. Чудова нагода розслабитися, відволіктися від буденних турбот та створити власноруч посуд.
- Релакс-день у СПА. Подаруйте подрузі доглядову процедуру, на яку вона постійно шкодувала витратити кошти. Можливо, це буде масаж чи сауна, фруктове СПА, арома- чи стоунтерапія.
- Набір для створення ароматних свічок. Холодна пора року – прекрасний період, щоб подарувати близькій людині затишок і відчуття комфорту.
- Міні-поодорож у минуле. Створіть подрузі цілу фотокнигу з найтеплішими спогадами та улюбленими фотографіями.