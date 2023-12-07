Кто попал в дом женщины и оказался на праздничном дереве, а также, как она избавилась от неожиданного гостя, рассказываем дальше.

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Что стало невероятным елочным "сюрпризом"

Американка, которую зовут Брет, обнаружила невероятный "сюрприз" внутри своей искусственной елки. Женщина была шокирована и рассказала в тикток, что нашла опоссума, скрывавшегося на ее праздничном дереве.

Я не понимаю, как оно оказалось у меня дома,

– подписала она ролик.

На видео можно увидеть животное, сидящее среди веток дерева, украшенного огоньками и игрушками.

Сейчас я буквально схожу с ума. Я понятия не имею, как этот опоссум попал в мой дом и поднялся на дерево. Я стараюсь его вытащить, но он не позволяет мне. Я просто не знаю, что делать. Я не знаю, как он сюда попал, я не оставляю свою дверь открытой,

– поделилась Брет.

Как выглядит опоссум на дереве: смотрите видео

В другом видео она также показала опоссума крупным планом. Позже женщина объяснила, как она обнаружила животное. Брет услышала, как опоссум чихает, когда она сидела на диване.

"У меня есть три собаки и кот, поэтому я подумала, что это кто-то из них, но я посмотрела и обнаружила, что их не было рядом. Потом я снова услышала это, но уже немного громче, были и другие звуки. Я встала и начала искать, не застрял ли мой кот за диваном или что-то такое, не спит ли он на окне. Когда я смотрела вокруг, я увидела действительно большой, длинный крысиный хвост. Я просто остановилась, потому что была в шоке. Я не знала, что это такое", – вспоминает женщина.

Она добавила, что потом позвонила по телефону своему парню, который подсказал ей найти резиновые перчатки, чтобы снять животное.

Я достала перчатки, схватила его и пыталась стянуть с дерева. Но он держался за эту елку. Как бы я ни пыталась его тянуть, он не отрывался. После нескольких попыток я накормила его и, в конце концов, просто оторвала его пальцы из ветки по одному. Это была подлинная борьба. Он начал дергаться, когда я сняла его с ветки, а потом упал на пол вместе со всеми украшениями,

– объясняет Брет.

После своего неудачного приземления опоссум забежал под один из диванов женщины.

Я отодвинула его и пошла пробовать достать опоссума. Затем он побежал под другой диван. Этот процесс происходил пять раз: я двигала мебель, а он бегал. Я думала, что это медленные животные, но тот был быстрым,

– говорит Брет.

После последней попытки женщине удалось схватить животное и вывести его на улицу. Брет отмечает, что оно плохо пахло, но не было злым или агрессивным. Она также отметила, что звонила в службу по контролю за животными.