Має "кураторів" та любить спати у клітці: як живе дівчина, яка ідентифікує себе з собакою

Американка, яка називає себе Мяу, спить у клітці, гуляє на повідку, любить ласощі для тварин та має власних "кураторів". Дівчина вважає себе собакою.

Чому американці подобається прикидатися собакою та як виглядає її життя у цьому образі, розповідаємо далі.

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Як живе дівчина, яка ідентифікує себе як собака

Американка, відома в інстаграм як Meow (Мяу), прославилася тим, що ідентифікує себе як собака. Дівчина каже, що спить у клітці, отримує ласощі для собак і має "хендлерів", які допомагають доглядати за нею.

Мяу, яка веде прямі трансляції на ігровій платформі Twitch, пояснила, що вона – далматинець, може гавкати й бігати рачки, коли перевтілюється у тварину. За її словами, сон у клітці їй подобається більше.

Коли її запитали, чи ідентифікує вона себе як собаку, чи просто відчуває, що в ній є собачий дух, Мяу додала, що вона "дівчинка-собака", і розповіла, як вона завжди любила "ігри".

Я думаю, що диво, яке приходить з грою, і просто зачаруванням життям навколо – це прекрасно. Я вважала, що щойно я зароблю свої власні гроші й заплачу за оренду, я зможу робити все, що захочу, і я хотіла бути собакою,

– поділилась дівчина.

Як виглядає дівчина, що вважає себе собакою: дивіться фото

У неї немає бойфренда, але її компаньйонами стали "хендлери", які водять її на прогулянки й годують. Про жодну романтику чи секс із ними не йдеться, оскільки вони – друзі дівчини, які або мають схожі інтереси, або підтримують її спосіб життя. Робиться все це безкоштовно.

У мене є куратори. Щось на кшталт дресирувальників собак. Мене годують, водять на прогулянки, ми тренуємося, і це одне з моїх улюблених занять, тому що я отримую частування,

– додала Мяу.

Вона любить подрібнену курку, в'ялене м'ясо і навіть печиво для собак.

Іноді дівчина їсть собачий корм, але розбавляє його іншими продуктами, наприклад, кістковим бульйоном або чимось ще для надання смаку.

Блогерка також сказала, що вона почувається "більш людяною", стикаючись із "первісним, тваринним" боком своєї особистості, і її не хвилює, що про неї подумають інші.