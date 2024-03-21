Почему американке нравится притворяться собакой и как выглядит ее жизнь в этом образе, рассказываем дальше.

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Как живет девушка, которая идентифицирует себя как собака

Американка, известная в инстаграм как Meow (Мяу), прославилась тем, что идентифицирует себя как собака. Девушка говорит, что спит в клетке, получает лакомства для собак и имеет "хендлеров", которые помогают ухаживать за ней.

Мяу, которая ведет прямые трансляции на игровой платформе Twitch, объяснила, что она – далматинец, может лаять и бегать на четвереньках, когда перевоплощается в животное. По ее словам, сон в клетке ей нравится больше.

Когда ее спросили, идентифицирует ли она себя как собаку, или просто чувствует, что в ней есть собачий дух, Мяу добавила, что она "девочка-собака", и рассказала, как она всегда любила "игры".

Я думаю, что чудо, которое приходит с игрой, и просто очарованием жизнью вокруг – это прекрасно. Я считала, что как только я заработаю свои собственные деньги и заплачу за аренду, я смогу делать все, что захочу, и я хотела быть собакой,

– поделилась девушка.

Как выглядит девушка, считающая себя собакой: смотрите фото

У нее нет бойфренда, но ее компаньонами стали "хендлеры", которые водят ее на прогулки и кормят. Ни о какой романтике или сексе с ними речь не идет, поскольку они – друзья девушки, которые или имеют схожие интересы, или поддерживают ее образ жизни. Делается все это бесплатно.

У меня есть кураторы. Что-то вроде дрессировщиков собак. Меня кормят, водят на прогулки, мы тренируемся, и это одно из моих любимых занятий, потому что я получаю угощение,

– добавила Мяу.

Она любит измельченную курицу, вяленое мясо и даже печенье для собак.

Иногда девушка ест собачий корм, но разбавляет его другими продуктами, например, костным бульоном или чем-то еще для придания вкуса.

Блогер также сказала, что она чувствует себя "более человечной", сталкиваясь с "первоначальной, животной" стороной своей личности, и ее не волнует, что о ней подумают другие.