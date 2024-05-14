Як змінилась зовнішність жінки та якою вона була до трансформацій, розповідаємо далі.

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Як українка з найбільшим щокам у світі виглядала до змін

Анастасія Покрещук зробила собі ім'я завдяки своїм унікальним вилицям. Вона регулярно робить уколи, які допомагають підкреслити незвичну форму її обличчя.

При цьому ще дев'ять років тому вигляд дівчини був більш природним. Анастасія мала каштанове кучеряве волосся та носила мінімум макіяжу.

З того часу вона стала блондинкою, збільшила губи, зробила ін’єкції в щоки та вдалася до різноманітних косметичних процедур.

Як Анастасія змінилась за 9 років: дивіться фото

26 і 35 – на першому фото немає гіалуронової кислоти,

– підписала вона своє фото.

Ефектне перетворення приголомшило підписників жінки. Деякі схвально оцінили її зовнішній вигляд, який було покращено хірургічним шляхом, проте інші відреагували неоднозначною.

"Чому, чому. Ви виглядали просто чудово, і я не розумію, чому ви вирішили мати такий вигляд. Мені прикро це говорити, але лікарі чи хтось інший, хто погодився зробити це для вас, мав принаймні подумати, щоб порадити вам щось інше. Будь ласка, зупиніться, поки не стало гірше", "Чому ти робиш це зі своїм обличчям?", "Колись ти була дуже красивою", – писали люди.

Попри це, деякі коментатори захищали Анастасію. Так, один із них написав: "Мені подобаються обидва варіанти. Тепер гарячіше. Насолоджуйся життям!". Ще один підхопив цю думку: "Настя красуня і тоді, і зараз".

Додамо, що Анастасія Покрищук, яка є володаркою найбільших вилиць у світі, нещодавно показала, який вигляд має без макіяжу і після того, як над її обличчям попрацював візажист.