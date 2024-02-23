Анджеліна Джолі з'явилась на публіці із новим кольором волосся: як змінилась зірка

48-річну американську акторку Анджеліну Джолі помітили з новим кольором волосся.

Зірку екрану "зловили" папараці на вулицях Нью-Йорка недалеко від її власного магазину. Як виглядає нова зачіска знаменитості, розповідаємо далі.

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Як виглядає нова зачіска Анджеліни Джолі

Анджеліна Джолі часто обирає чорні образи. Нещодавно вона знову зʼявилася в темному двобортному пальті поверх білого топу та широких штанах.

Однак Джолі вийшла у світ зі значно світлішим кольором волосся. Вона постала в образі блондинки. Очі голлівудської акторки були закриті масивними окулярами в чорній оправі.

Як виглядає нова зачіска знаменитості: дивіться фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Знаменитість також носила через плече велику чорну шкіряну сумку. Джолі помітили, коли вона прямувала в розкішний чорний позашляховик.

Додамо, що акторка вийшла у світ на тлі новин, що її колишній чоловік Бред Пітт почав жити з новою дівчиною Інес де Рамон. Вони досі не закінчили процес розлучення.