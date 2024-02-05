За скільки вдалося продати незвичну знахідку та як цей лимон відшукали, розповідаємо далі.

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Як лимон продали за понад тисячу доларів

285-річний лимон, який знайшли у задній частині старої шухляди шафи, продали на аукціоні в Англії за 1780 доларів.

Аукціонери Brettells Auctioneers у Шропширі повідомили, що шафа 19 століття була привезена до аукціонного дому сім’єю, яка сказала, що вона належала померлому дядькові.

Спеціаліст фотографував шафу для продажу, коли в задній частині ящика знайшов лимон.

Як виглядає 285-річний лимон: дивіться фото

На фрукті був напис з посланням: "Подарований паном П. Лу Франкіні 4 листопада 1739 року пані Е. Бакстер".

Аукціонний дім вирішив спробувати продати унікальну знахідку. Вони були шоковані, коли за нього запропонували високу ціну – 1780 доларів.

Водночас шафу продали всього за 40 доларів.