Як чоловікові вдалося знайти таку рідкісну річ, що відомо про знахідку та якою буде її подальша доля, розповідаємо далі.

До теми У Шотландії жінка знайшла на пляжі фіолетовий "шматочок скла", що виявився коштовним каменем

Як чоловік знайшов рідкісний артефакт

54-річний Джонатан Нідхем з Великої Британії знайшов рідкісний історичний артефакт у полі поблизу міста Елластон у графстві Стаффордшир.

Чоловік викопав 3000-річну золоту застібку для сукні. Знахідка завдовжки 13 см і вагою 110 грамів, як пізніше з’ясувалось, була виготовлена ще у бронзовій добі. Це один із семи екземплярів, знайдених в Англії.

Джонатан виклав фотографію у мережі й невдовзі дізнався, наскільки рідкісну річ він знайшов.

Це перевершило всі мої найсміливіші мрії. Неймовірно! Коли ми зрозуміли цінність знахідки, то кричали та махали руками від радості. Просто не могли повірити власним очам. Люди, мабуть, подумали, що ми зовсім божевільні,

– розповідає із захопленням Джонатан.

Мисливець за скарбами каже, що не спав всю ніч, роздивляючись унікальну знахідку.

Це один із семи екземплярів, знайдених в Англії / Фото SWNS

Не міг заснути, бо знав, що це щось особливе. Шансів відкопати таку річ – один на мільярд. Хоча я вірив в це, бо минулого року у мене вже було кілька вдалих знахідок,

– додав він.

Повідомляється, що це трапилось 6 травня 2022 року. Джонатан гуляв зі своїм 63-річним приятелем Малкольмом Баґґейлі, коли почув слабкий звуковий сигнал металошукача. Спершу він подумав, що натрапив на пошкоджену алюмінієву ручку від ящика. Однак, попередньо оцінивши її цінність, вирішив надіслати експертам у музей Дербі, а згодом – до Британського музею у Лондоні.

За чинним британським законодавством, гроші від продажу знайдених скарбів зазвичай розподіляються між власником землі та тим, хто їх знайшов.

Очікується, що на аукціоні експонат бронзової доби продадуть за величезну суму. Це дозволить Джонатану не турбуватися про гроші до кінця свого життя. Чоловік зізнався, що мріє витратити частину суми на відпочинок на Карибах.